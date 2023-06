Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi?/ Un gesto social allarma i fan: cos’è accaduto

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: crisi o errore social? Cosa sta accadendo

Aria di crisi per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? L’allarme è scoppiato sul web quando alcuni attenti utenti si sono accorti che l’ex gieffino aveva smesso di seguire la sua fidanzata, e mamma di sua figlia Celine, su Instagram. Un dettaglio importante che molti hanno iniziato poi a diffondere e commentare, chiedendosi cosa fosse accaduto alla coppia.

Come riportato poi dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto varie segnalazioni, Alessandro avrebbe smesso improvvisamente di seguire Sophie su Instagram: “Alessandro Basciano ha tolto il segui su Instagram a Sophie, mi avete segnalato ciò. Sinceramente non penso sia successo qualcosa di grave, non iniziamo a pensare al peggio. Una svista? Vedremo”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, allarme rientrato: entrambi si seguono su Instagram

Alessandro Basciano avrebbe dunque smesso per un certo tempo di seguire Sophie Codegoni. Diciamo ‘un certo tempo’ perché andando a ricontrollare poche ore dopo si nota che Basciano segue nuovamente Sophie e viceversa. Cosa questa che potrebbe avvalorare l’ipotesi di una svista o di un problema momentaneo di Instagram. Può dunque rientrare, almeno per ora, l’allarme dei fan che hanno temuto una crisi per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che Alessandro e Sophie sono diventati da pochi mesi genitori della loro prima figlia, Celine, accolta da entrambi con grandissima emozione.

