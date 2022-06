Alessandro Basciano e Sophie Codegoni uniti negli affari/ Nasce un brand di gioielli!

Grande fratello vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano uniti anche nel business

Hanno appassionato i telespettatori avviando la loro lovestory tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6, e ora Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tornano al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Dopo aver recentemente dichiarato a mezzo stampa di sognare una famiglia insieme, i due ex gieffini sembrano fare sempre di più sul serio, dal momento che via social hanno appena lanciato il loro brand di coppia. Si tratta di un marchio di gioielli, così come ha reso noto la coppia ai follower, segnalando agli internauti il sito da consultare per accaparrarsi l’esclusiva collezione di gioielli che come firma porta l’acronimo con le iniziali dei nomi e cognomi dei due ex gieffini. “ASBC brand è finalmente ONLINE!”, si legge nell’annuncio social che i due piccioncini vip hanno diramato in rete.

A seguire, poi, Alessandro Basciano ha rilasciato delle ulteriori dichiarazioni, a margine del nuovo progetto che lo vede protagonista insieme alla fidanzata, conosciuta al Grande fratello vip, segno che grazie alla popolarità raggiunta al reality dei vip si può coniugare amore e carriera. Poi, è la volta dei sentiti ringraziamenti, nel messaggio social: “Un ringraziamento a Lorenzo Federici e al suo meraviglioso team RL West Coast per averci aiutato nella realizzazione del sito ad AXB Studio per aver catturato in ogni singolo scatto tutto l’amore che ci abbiamo messo in questo nostro nuovo progetto e a Sophie per aver realizzato insieme a me questo piccolo sogno”. A conclusione del messaggio , il ringraziamento va anche ai fedeli follower della coppia: “E un ringraziamento speciale va a tutti voi che siete una spalla e una forza incredibile che ci accompagna in ogni nostro passo. Spero tanto vi piaccia”.

I prezzi del nuovo brand targato Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Lo stesso messaggio è poi stato pubblicato da Sophie Codegoni, che tra gli altri ringraziamenti si è detta grata all’amato Alessandro Basciano.

Per ciò che concerne il brand di gioielli nato dopo il Grande fratello vip , c’è da dire che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono mostrati capaci di mettere in piedi un marchio dalla vasta gamma di prodotti e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per fare degli esempi, costa 49,90 Euro la catena d’argento placcata in oro nella sezione maschile, e il body chain in argento placcato in oro nella sezione femminile viene a costare 59,90 Euro.

E le reazioni del web all’annuncio del nuovo brand sono perlopiù positive. “Bellissima collezione, siete stati davvero bravi”, si legge tra i messaggi degli utenti più aggreganti. E poi ancora: “Tutto pazzesco”; “Complimenti ragazzi, articoli molto belli!”.













