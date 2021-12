Alessandro Basciano, la sorella contro Clarissa “Una maleducata”/ “Jessica? Falsona!”

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata smossa e non poco dall’ingresso in Casa di Clarissa Selassié. Intervenuta per cercare di riportare la pace tra Jessica e Sophie, la minore delle Selassié ha chiesto alle due di non litigare per un uomo e non rovinare la loro amicizia per un ‘tizio’ appena entrato nella Casa. Proprio questo appellativo di Clarissa ha prima scatenato la reazione di Alessandro – “Anche meno! Senti questa…” – poi anche quella di sua sorella Giorgia Nicole. Quest’ultima ha pubblicato su Instagram delle stories piuttosto dure contro Clarissa: “Cara la mia Clarissa, il Tizio, come lo hai definito, mio fratello ha un nome: Alessandro… di principessa non hai nulla, sei solo una maleducata.”

Giorgia Nicole però non ha replicato soltanto a Clarissa ma anche a Jessica Selassié per il suo comportamento: “Jessica tanto tanto amica e poi lo nomini? A falsonaaa!! Lo fai per separare Sophie da Ale, questa è la tua strategia, se non può stare con te nemmeno con lei giusto?” ha attaccato. I post però sono stati successivamente cancellati dalla sorella di Alessandro Basciano, ma non prima che le sue accuse alle due Selassiè divenissero virali. Le conseguenze dell’intervento di Clarissa sono state tali da poter aprire lunedì, nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip, un nuovo capitolo che, probabilmente, tirerà in ballo anche le accuse fatte in risposta da Giorgia Nicole Basciano.

