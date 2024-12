Primo Natale senza la figlia Celine Blue per Alessandro Basciano. Nelle ultime ore, il deejay ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso con tutto il suo dolore per non aver potuto passare le feste insieme alla figlia avuta con l’ex compagna Sophie Codegoni, nata nel maggio del 2023. “Spero che tu stia bene, il tuo papà ti ama tanto. Buone feste”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un messaggio intriso di rabbia e amarezza, che lascia intendere come Alessandro non abbia avuto alcuna occasione di vedere la figlia durante queste festività, trascorse interamente con la madre.

Sempre nel giorno di Natale, Alessandro Basciano aveva pubblicato un’altra storia su Instagram, in cui lanciava una stoccata pesante a Sophie Codegoni: “Buon Natale a chi non vende l’anima al diavolo e ha ancora dei valori”. Solo qualche giorno fa, i due ex fidanzati hanno avuto uno scontro durissimo sui social per l’affidamento della piccola Celine Blue. Dopo essere stati beccati insieme da Chi Magazine, Sophie ha chiarito la situazione sui social, spiegando che si trattava di “un incontro procurato con l’inganno”.

Alessandro Basciano, sfogo dopo il primo Natale senza la figlia Celine Blue: la battaglia legale con Sophie Codegoni

“Non c’è alcuna armonia tra me e il papà di Celine. Anzi, questo incontro ha prodotto ulteriore materiale per il fascicolo legale”, ha dichiarato Sophie Codegoni su Instagram. L’ex gieffina ha raccontato di essersi trovata di fronte Alessandro mentre riprendeva la figlia dall’asilo, nonostante le fosse stato comunicato che ci sarebbe stata solo la cugina dell’ex fidanzato. Basciano, dal canto suo, ha risposto immediatamente sui social, accusandola di impedirgli di vedere Celine Blue e chiedendosi se gli avrebbe almeno permesso di farle gli auguri di Natale di persona. Tuttavia, a giudicare dal suo ultimo sfogo social, così non è stato.

Alessandro Basciano è attualmente sotto indagine dalla Procura di Milano in seguito alla denuncia per stalking e atti persecutori presentata dalla sua ex fidanzata, Sophie Codegoni. Dopo essere stato arrestato e trattenuto nel carcere di San Vittore, il deejay è stato rilasciato dopo 48 ore, ma le indagini sono ancora in corso. Il Tribunale del Riesame ha richiesto gli arresti domiciliari, considerando alto il rischio di reiterazione degli atti persecutori nei confronti dell’influencer. Questa situazione rende ancora più complesso per Basciano poter vedere sua figlia, Celine Blue, aggravando ulteriormente una vicenda già delicata.