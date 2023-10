Alessandro Basciano “Non voglio più tornare con Sophie Codegoni”/ “Luzma Cabello? Crudeltà inaudita”

Alessandro Basciano torna a Verissimo per replicare a Sophie Codegoni e alle sue “dichiarazioni eccessive” proprio nel programma di Silvia Toffanin. “L’ho vista molto fredda, decisa e convinta di quello che sta facendo. Forse ha dimenticato tanti tasselli”. Il dj è convinto che le persone che stanno accanto all’ex fidanzata avrebbero dovuto consigliarle di affrontare la rottura in modo diverso. “Soprattutto quando c’è una bambina di mezzo, un legame che durerà per sempre”. Il sospetto di Alessandro Basciano è che non sia tutto farina del sacco dell’ex. “Perché nessuno le ha consigliato di essere così decisa? Poteva non entrare nei dettagli, è così convinta delle prove che ha, ma le situazioni sono ambigue, non ci sono prove del tradimento e di cose peggiori”.

Alessandro Basciano “Schiaffo a Sophie Codegoni? Mai successo!”/ “Vuole infangarmi, ecco la verità”

Anche l’ex gieffino è pronto a non tornare sui suoi passi. “È una persona diversa da quella che ho conosciuto. So che è ferita, ma capisco fino ad un certo punto la cattiveria. Io non sarei riuscito ad essere così pungente e non lo farò mai, anche oggi”. Alessandro Basciano si è sentito “messo alla gogna mediaticamente” da Sophie Codegoni per cose non vere, perché contesta alcune ricostruzioni. “Una sera sì e una no è in giro, poi dice che sta male ed è innamorata. Pensa solo alla sua immagine. Io vado in discoteca per lavoro”, aggiunge a Verissimo.

Lorenzo Amoruso: "Basciano e Sophie? Guerra di accuse, situazione delicata"/ "Io al Grande Fratello? Andrei!"

Alessandro Basciano “Sophie Codegoni mi ha mentito…”

Alessandro Basciano ribadisce di non aver concordato alcuna vacanza con Luzma Cabello a Ibiza. “La situazione è ambigua e non doveva esserci, ma io ero per affari miei e mi sono scansato, poi mi sono dileguato. Non ero lì a flirtare e strusciarmi”. Il dj ritiene che la ragazza stia provando ad emergere a tutti i costi. “Ha contattato anche voi per venire qua. Ha pubblicato foto delle volte in cui in passato ci siamo visti, ma si vede dai tatuaggi che sono foto vecchie”. Riconosce che Sophie Codegoni possa esserci rimasta male, ma ribadisce a Verissimo di non averla tradita.

Alessandro Basciano torna a Verissimo per replicare a Sophie?/ "Come back questo fine settimana", lo scoop

“Le ho scritto dei messaggi e le ho detto che non deve permettersi a rovinare una famiglia. Mi sono scusato per i modi, ma non era stata invitata da me e non era una persona gradita a me. Non dovevano esserci presenze femminili a Ibiza”. Alessandro Basciano rilancia: “Anche Sophie mi ha mentito. Mi ha detto che stava facendo uno shooting, invece stava facendo un provino per un programma tv. So che è diverso, ma mi ha comunque mentito”.

Alessandro Basciano attacca Luzma Cabello a Verissimo

Il video in cui sono ripresi Luzma Cabello e Alessandro Basciano è stato fatto dal cellulare del suo manager. “Lei premeditava di fare qualche danno, quindi si è autoinviata questo video”. Secondo il dj dietro questo caso c’è proprio la ragazza e il suo piano per diventare famosa in Italia. Il suo booking manager si sarebbe reso disponibile per aiutarla a farle fare la cantante. “Potremmo provare con un gossip”, l’idea che avrebbe lanciato la ragazza. Quindi, il timore dell’ex gieffino è che dalle parole sia passata ai fatti. “È stata di una crudeltà inaudita”, spiega a Verissimo. Riguardo la crisi con Sophie Codegoni, aggiunge: “Non ero lucido, mi sono sentito molto trascurato. Ma la sento mia anche se non lo è”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA