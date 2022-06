Alessandro Basciano, piovono accuse/ Selvaggia Roma: “In giro con il figlio per…”

Alessandro Basciano nel mirino del web, dopo il Grande fratello vip: c’entrano l’ex e il figlio di lui

“I panni sporchi si lavano in famiglia” dice un detto popolare, cosa che sembra non valere per l’ex compagna storica di Alessandro Basciano, che fa ora coppia fissa con l’ex tronista di Uomini e donne, Sophie Codegoni. I due piccioncini si sono conosciuti al Grande fratello vip 6 terminato da poco e non si sono mai più divisi, tanto da condividere sempre più tempo insieme e da provocare un post critico ai danni di Alessandro, da parte di Clementina Deriu, ex compagna dell’ex gieffino da cui lui ha avuto il figlio Nicolò. Nel post, nel dettaglio, Clementina contesta la mancanza di attenzioni dell’ex verso il loro bambino. Il che divide l’opinione del popolo del web ,tra chi giudica inopportuno che una madre esponga la situazione familiare di un minore via social dandola in pasto ai giudizi degli utenti e dei media e chi invece appoggia la contestazione social, come l’ex Gf vip 5, Selvaggia Roma.

Selvaggia Roma si schiera sul caso web Alessandro Basciano

In un nuovo intervento pubblico, infatti, Selvaggia Roma ha in un certo senso appoggiato la scelta di Clementina Deriu di contestare le mancanze di Alessandro Basciano verso il figlio, alla luce della sua esperienza vissuta da figlia di genitori separati: “Non sappiamo come si comportava il padre prima del GF e se l’attaccamento paterno fosse subentrato adesso e si facesse vedere in giro con il figlio per farsi pubblicità?”. L’intervento poi prosegue con testuali dichiarazioni: ”Sono contraria a bambini trattati come pacchi postali, io dò ragione alla madre”.

Il riferimento è in particolare a quella che sembra essere la pronta replica di Alessandro Basciano alle accuse dell’ex, ovvero una serie di foto che l’ex gieffino ha postato in questi giorni, che lo ritraggono mentre è insieme al figlio in più occasioni e dove figura anche l’attuale compagna, Sophie Codegoni, con cui lui intenderebbe mettere su una famiglia allargata.

