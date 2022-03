Alessandro Basciano, video dedica a Sophie: “La nostra favola”/ “Sei il mio orgoglio”

Alessandro Basciano ha condiviso nelle scorse ore un post sui social. Il gieffino ha postato un video in cui ha ripercorso la sua storia con Sophie Codegoni. A corredo del video, Basciano ha scritto una tenera didascalia: “Questo è il piccolo riassunto della nostra favola … forza guerriera io sto con te !!! TI AMO il tuo ale …”. L’ex gieffino continua a sostenere Sophie anche fuori la casa del Grande Fratello Vip, tifando affinché conquisti la finalissima. Sotto il video, Alessandro ha ricevuto tantissimi commenti a sostegno della coppia. Qualcuno gli ha dato però anche una dritta: “Bellissimi. Solo che te Ale devi essere un po’ più carino nei tuoi atteggiamenti, è un peccato che te abbia questo difetto, quando sei entrato mi hai fatto un ottima impressione poi ti sei rivelato troppo aggressivo, spero tu voglia modificare questo tuo lato, te lo auguro perché è davvero un peccato essere così per un ragazzo come te”.

Durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha assunto un atteggiamento per alcuni versi eccessivo, tanto da essere anche punito con un provvedimento disciplinare. Ha tentato più volte di difendersi e la stessa Sophie lo ha più volte giustificato, asserendo che Basciano fosse un ragazzo insicuro. Tornando alla dedica, non è questa l’unico gesto d’amore fatto da Basciano dalla sue uscita dalla Casa. Qualche giorno fa ha voluto far recapitare una lettera a Sophie Codegoni; questo il suo contenuto: “Con una complicità fuori dal normale, direi proprio come noi, ci tengo a dirti che meriti il meglio da questa vita e con la tua forza otterrai tutto, ora prepariamoci al meglio perché questo è quello che vogliamo, non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi e soprattutto non dimenticare mai il mio nome. P.s ricordati che nel bene e nel male ti vorrò sempre bene, sei la mia vita ti amo Ale”.

Alessandro Basciano è stato stroncato da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva avuto un flirt con Sophie Codegoni e in un’intervista a Chi aveva rivelato che Sophie sarebbe stata ancora innamorata di lui. Corona ritiene che Basciano non possa essere l’uomo adatto a Sophie: “Non sono la Salemi e Pretelli”, ha detto. Proprio in una delle scorse puntate, Alfonso Signorini aveva fatto leggere stralci dell’intervista a Sophie e ad Alessandro Basciano. Corona aveva lanciato una frecciatina ad Alessandro: “Per Basciano non è facile stare con una come lei. Sophie non potrà portarsi dietro lui, non potranno essere una coppia mediatica”. A livello mediatico, secondo Corona, la coppia non potrebbe funzionare e ne parla con assoluta certezza, conoscendo bene la Codegoni poiché lavora con lei. Alessandro Basciano non sapeva nulla però del rapporto passato tra Sophie e Corona.

Dopo l’eliminazione, Alessandro Basciano ha avuto un faccia a faccia con Sophie: “Ciao amore, spero che tu stia bene. Io fuori ho sentito molto il distacco. ero rimasto un po’ così perché sai come sono fatto, mi sono stranito e speravo di riuscire a parlarne, ma poi sono uscito. Con quella persona ci sta la possibilità anche di un rapporto di lavoro fuori e per questo avrei voluto saperlo, tutto qui”. Sophie però lo rassicura dicendogli che glielo avrebbe detto una volta che entrambi sarebbero stati fuori la casa del Grande Fratello Vip. Alessandro però non appare convinto: “Quando uscirai fuori capirai» ribadendo più volte: Ho parlato con tua mamma”. Sophie non ha capito a cosa si riferisse Basciano e sinceramente il dubbio è rimasto anche a noi.

