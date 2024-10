Alessandro Basile sarà uno degli ospiti per la puntata di Verissimo, in programma domenica 20 Ottobre 2024. Nel corso della sua carriera l’uomo si è occupato di vari ambiti lavorativi ed è sempre stato molto disponibile per intraprendere nuove strade. Ma andiamo a conoscere meglio chi è e di cosa si occupa Alessandro Basile.

Alessandro Basile nasce a Taranto nel 23 Novembre 1983 e subito dopo il diploma decide di trasferirsi a Roma, città che lo aiuta a conseguire due lauree, una prima in marketing e la seconda in Management. Al di là degli studi Alessandro inizia ad affacciarsi al mondo della moda e affianca per 6 mesi Stella McCartney, nota stilista e figlia di Paul McCartney. Al ritorno in Italia però vivrà un nuovo mondo che pian piano lo aiuterà nel mondo della televisione.

Alessandro prima lavorerà come Dj e poi proseguirà il suo percorso musicale come produttore. Ha anche un’agenzia social ed è molto legato al mondo della comunicazione. Ha partecipato anche ad Uomini e Donne dove ha conosciuto un paio di persone interessate particolarmente a lui ma dove non ha trovato l’amore. Il suo profilo Instagram vanta oltre 88 mila follower ed in contemporanea l’uomo prosegue la sua carriera musicale.

Alessandro Basile e lo strano incontro con Rebecca Staffelli

Alessandro Basile non ha incontrato l’amore a Uomini e Donne, ma lo ha trovato sempre nel mondo dello spettacolo con Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia La Notizia. I due si sono conosciuti nel 2018 e da quel momento non si sono più separati. Nel corso di un’intervista ai microfoni di Verissimo fu proprio Rebecca – di 15 anni più giovane rispetto ad Alessandro – a raccontare il loro primo incontro:

“Fu tutto molto casuale, dovevo uscire con un amico e lui mi ha raggiunto con Alessandro. Fu un colpo di fulmine immediato”, racconta la giovane influencer che ha sottolineato come sia rimasta colpita dalla bellezza e dalla parlantina dell’aitante compagno. I due sono molto legati e la donna ha rivelato come Alessandro l’ha conquistata, a suon di simpatia ed ironia:

“Una sera siamo usciti insieme, eravamo in un locale con un grande rumore e lui mi ha chiesto il numero. Io gli ho detto ‘Te lo do solo se lo impari a memoria e non lo scrivi’, glielo sussurrai all’orecchio e lui appena tornato a casa mi ha scritto”, svela la ragazza con un raggiante sorriso. Ancora oggi i due sono piuttosto uniti e proseguono la loro vita in attesa di quel matrimonio che, dovrebbe essere, davvero imminente.