Eleonora Pedron e Fabio Troiano a Verissimo: “Il primo appuntamento dopo un mese”

Eleonora Pedron è stata ospite in quel di Verissimo oggi domenica 13 ottobre 2024, con la conduttrice che ha fatto tappa nel programma Mediaset insieme a Fabio Troiano, suo attuale compagno di vita. La conduttrice ha ricordato il primo incontro con l’attore, con il quale è scoccata la scintilla durante un viaggio: “Ci siamo incontrati in treno, siamo andati in taxi e il primo appuntamento è arrivato dopo circa un mese”.

Fabio Troiano tornando sugli inizi ha rivelato: “Abbiamo fatto un viaggio di tre giorni in Puglia e siamo andati a cena in un ristorante, non conoscevo la sua storia tragica, iniziai a piangere come un pazzo, lì è partita la nostra storia e non si è più fermata”. Riguardo alla famiglia allargata, Fabio Troiano ha svelato su Eleonora Pedron e i figli: “Dovevo entrare in dei meccanismi, ora siamo molto affiatati”. Eleonora Pedron ha confessato: “Queste situazioni vanno vissute con grande delicatezza, io sono sempre presente e loro ne hanno bisogno più che mai, ma fa parte del nostro compito non concedere loro tutto, bisogna saper dire qualche no” ha ammesso la conduttrice nel programma condotto da Silvia Toffanin. Come in tutte le coppie anche tra Eleonora Pedron e Troiano non manca qualche tensione: “Mentiremmo se dicessimo il contrario ma non può essere altrimenti, io lui lo avevo già visto recitare e mi era piaciuto”.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano a Verissimo: “Nella nostra coppia c’è leggerezza”

Proseguendo l’intervista a Verissimo, Eleonora Pedron e Fabio Troiano, insieme da ormai cinque anni, si sono espressi riguardo alla loro relazione: “Tra di noi c’è leggerezza, è importante altrimenti dopo cinque anni si rischia di stancarsi” le parole della coppia di attori nel programma di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin.

Fabio Troiano si è commosso sottolineando i sacrifici dei genitori: “Hanno fatto tantissimo per me, quando ho avuto la voglia di fare il provino al teatro Stabile di Torino i miei genitori mi hanno detto di provarci, dovevano pensare loro a me e li ringrazio per questo”. Riguardo al matrimonio Eleonora Pedron e l’attore hanno rivelato: “Non mi piace il fatto che la donna debba aspettarsi la proposta dal compagno, sembra che dobbiamo sempre meritarci qualcosa” ha ammesso la showgirl che dunque potrebbe spiazzare il compagno con una proposta.

