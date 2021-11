Alessandro Bizziato di Uomini e Donne minacciato/ “L’ex della mia compagna ha…”

L’ex cavaliere di “Uomini e Donne” Alessandro Bizziato è stato minacciato. Dopo la fine della storia con la dama Stefania Montù il vicentino si era rifatto una vita con un’altra donna il cui ex però non era così contento al punto tale che domenica gli ha puntato addosso un fendente rischiando di sfregiarlo. Il tutto si sarebbe consumato domenica scorsa, in un bar del centro di Zugliano (in provincia di Vicenza) dove l’ex cavaliere si trovava con la nuova compagna e la figlia di lei. All’improvviso sarebbe arrivato l’ex della sua attuale compagna che dopo un primo approccio soft avrebbe estratto una lama tipo roncola colpendo Bizziato. L’ex cavaliere al momento non ha sporto denuncia ma ha informato i carabinieri dell’accaduto riservandosi di farlo dopo essersi confrontato con il legale: “Ha tentato di colpirmi con una lama a forma di roncola ma sono riuscito ad evitare il fendente”. A riportare la notizia il sito Today.

I militari hanno per il momento segnalato l’episodio come “una lite per futili motivi”, anche se il tronista avrebbe parlato di minacce di morte. Però non ha riportato ferite o contusioni e non è ricorso alle cure mediche. In assenza di un referto le indagini proseguiranno solo a seguito di querela di parte. Inoltre il presunto aggressore sarebbe subito fuggito, facendo perdere le sue tracce e ovviamente anche la roncola delle minacce. Però l’episodio ha fatto clamore in paese e non solo, vista la notorietà televisiva del personaggio.

Uomini e Donne, Stefania Montù e il retroscena sulla fine della storia con Alessandro Bizziato

L’ultima apparizione negli studi Mediaset di Alessandro Bizziato risale a qualche mese fa quando lui e la compagna Stefania Montù raccontavano entusiasti il prosieguo della loro storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e donne. Poco tempo dopo, quasi a sorpresa, l’ex dama annunciava la fine della relazione, senza troppe spiegazioni da parte del cavaliere che oggi, sembra invece aver voltato pagina. La Dama aveva lasciato intendere come Alessandro si fosse stancato presto della loro relazione.

Lei ha poi preso la decisione finale di troncare, dopo compleanni da incubo, scenate di indifferenza e telefoni perennemente rotti: “Ho deciso di porre fine al nostro rapporto. Sono molto vicina alle donne che vengono lasciate senza un minimo di confronto”, aveva dichiarato Stefania che era passata a raccontare anche alcuni dettagli: “Alessandro non ha avuto mai un buon rapporto con il telefono, in quanto per lui il cellulare non ha mai avuto un ruolo essenziale nella sua giornata. Anche quando è rimasto molto tempo a Ibiza e quando lui lavorava non aveva con sé il telefono. Però non è una giustificazione nel momento in cui tu hai una persona che dici di amare, perché diceva che ero la donna della sua vita e che con me avrebbe trascorso tanto tempo, ma questo non è accaduto”. Alessandro Bizziato è scomparso con Stefania e ha deciso di voltare pagina con le conseguenze di cronaca che oggi conosciamo.





