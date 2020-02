Alessandro Borghese figlio Barbara Bouchet/ Non voleva studiare, la madre lo cacciò

Alessandro Borghese, figlio di Barbara Bouchet, è uno dei più celebri chef italiani ed è stato oggetto quest’oggi di un dialogo avvenuto negli studi di “Vieni da Me”, la trasmissione del primo pomeriggio in onda su Rai Uno e condotta da Caterina Balivo, tra la conduttrice e sua madre. Quest’ultima ha dichiarato: “A un certo punto, finita la scuola, ho detto ad Alessandro di andare all’università e lui m’ha risposto di no . Non sapeva quello che voleva fare, non aveva idee per il suo futuro. Gli ho detto di iniziare ad andare fuori e di girare il mondo, di camminare con le proprie gambe. Gli è servito, è andata bene, no? Ha fatto un po’ di sforzi, ma è andata bene”. Il dialogo si è poi incentrato sul figlio che Alessandro Borghese ha da poco scoperto di aver avuto da una relazione antecedente al suo matrimonio e che, adesso, lui sta cercando di conoscere. Barbara Bouchet, a tal proposito, ha asserito: “Ho saputo di questo figlio dai giornali, Alessandro non mi aveva mai detto niente. Se poteva avvertirmi? Non lo ha fatto, ma non mi sono arrabbiata: ho deciso di non arrabbiarmi più, voglio la pace. Se vorrei incontrare mio nipote? Sì, tantissimo: adesso ha 14 anni e io spero che mio figlio al più presto faccia in modo che io e le sue figlie possiamo abbracciarlo”.

