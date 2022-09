Alessandro Borghese “Ho un figlio che non ho mai visto”/ “Situazione molto delicata…”

Alessandro Borghese alla vigilia della partenza del suo programma su Tv8 intitolato Celebrity Chef ha raccontato molto di sè e della sua vita privata in un’intervista al Messaggero rispondendo anche alle critiche di chi lo accusa di essere in televisione solo perchè figlio di Barbara Bouchet: “E’ una cosa ridicola, non devo dire grazie a nessuno”.

Qualche mese fa lo chef era stato al centro del dibattito sui social per aver criticato pubblicamente i giovani accusandoli di non volersi sacrificare per il proprio lavoro. lo chef recentemente ha aperto un nuovo ristorante a Venezia svelando anche quanto ha deciso di pagare i suoi collaboratori: “Da un minimo di 1400-1500 euro per un lavapiatti fino a 3-4 mila e oltre. Cifre in linea con il mercato dei ristoranti di un certo livello”.

Alessandro Borghese rivela la sua “situazione delicata”

Durante l’intervista Alessandro Borghese ha confermato le voci che lo vedono padre di un ragazzo di 16 anni che non ha mai visto anche se di lui si occupa legalmente ed economicamente. Lo chef ha confermato queste voci raccontando anche di come questa situazione sia “Molto delicata” spiegando anche come: “Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto sportivo”.

Alessandro Borghese ha raccontato anche di come è venuto a conoscenza dell’essere padre: “Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita. Purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di vederlo. In futuro, chi lo sa?”.

