Alessandro Borghese sarà uno degli ospiti della trasmissione Da Noi… A ruota Libera che andrà in scena domenica pomeriggio e che vedrà protagonisti diversi illustri ospiti. Andiamo a conoscere meglio Alessandro Borghese e capire chi è l’affermato cuoco. Alessandro Borghese è nato a San Francisco il 19 Novembre 1976.

Figlio d’arte, primogenito dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese, è stato uno dei primi cuochi a trasferire la sua passione in ambito televisivo ed infatti – oltre ad essere un noto cuoco – è anche un conduttore televisivo. Conduttore della trasmissione 4 ristoranti Alessandro ha acquisito la passione per la cucina dal padre, come rivelò in un’intervista ai microfoni di Oggi:

“Papà adorava cucinare, le domeniche ai fornelli con lui sono uno dei ricordi più belli che ho. Mamma non mangiava molto, diciamo si nutriva”. Alessandro ha una grande passione per la cucina napoletana, essendo tra l’altro di origini campane. E pensare che inizialmente Alessandro Borghese aveva tutte altre ambizioni, sognava di fare il pilota (ma l’altezza e il fisico non aiutava) e ha studiato pressò una prestigiosa accademia. Poi la decisione di imbarcarsi in una nave da crociera e da li’ una costante avventura con la sua vita che ha intrapreso una direzione totalmente differente.

La passione per la cucina diventa sempre più importante nella vita di Alessandro che nel 2000 ottiene il diploma di sommelier e inizia a lavorare in questo mondo in maniera costante. Alessandro Borghese approda nel mondo della tv dove si fa notare per la sua parlantina e i suoi modi che subito sono ben graditi dal pubblico. Lavora a Real Time presso un paio di trasmissioni ma fa il botto con ‘Quattro Ristoranti’.

Si comincia nel 2015 e ottiene uno straordinario successo, Alessandro porta in tv non solo grandi ristoranti, ma anche locali che hanno costi più accessibili e sono per certi versi umili. Si fa conoscere per alcune battute che diventano virali negli anni, frasi come ‘Confermare o ribaltare il risultato’ o il ‘Diesci’ e la ‘Locascion’. Frasi che lasciano il sorriso e che lo hanno portato ad essere una vera e propria icona della cucina e della tv.

Per quel che riguarda la vita privata Alessandro Borghese è sposato dal 2009 con la ex modella e valletta Wilma Oliviero che ha lavorato in passato ad ‘Ok, il prezzo è giusto’ e poi ha deciso di abbandonare e intraprendere una nuova carriera lavorando in famiglia. Alessandro e Wilma hanno anche due figlie, Alexandra ed Arizona.