Alessandro Borghi e l’ossessione per il ses*o a Belve/ “Ogni sei pensieri che faccio, uno è dedicato a…”

C’è anche l’attore Alessandro Borghi tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, in programma questa sera martedì 9 aprile su Raiude. Dalle anticipazioni che circolano in rete, il ‘divo’ di Supersex, la serie ispirata alla vita dell’attore hard Rocco Siffredi, si lascia andare in un divertente vis a vis con la conduttrice Francesca Fagnani. “Il mio rapporto col ses*o? Eh sì, mi piace, ne sono ossessionato”, ammette Alessandro Borghi. Ad un certo punto, la conduttrice approfondisce l’argomento e chiede: “Ma quante volte al giorno ci pensa?”. Borghi risponde candidamente e ammette di pensarci ogni giorno. Più precisamente “ogni 6 pensieri, uno è dedicato al ses*o”.

“Ma almeno uno all’ora quindi?”, chiede ancora la Fagnani. Lui conferma senza remore: “sì, 100%, e in tutte le sue forme, diciamo”. Durante la seconda puntata di Belve, in onda su Radice, non mancano anche alcuni retroscena curiosi legati alla serie appena girata. “Il calco del pene di Rocco? L’abbiamo usata scherzando tra di noi, addirittura come clava o facendo cose di scherma”, ha rivelato divertito Alessandro Borghi.

Dunque, l’intervista di Alessandro Borghi a Belve si preannuncia alquanto pepata. Non mancano i temi scottanti, soprattutto dopo aver girato la serie Supersex. L’attore dal canto suo, pare non si sia trattenuto, condividendo ogni suo pensiero senza pensarci troppo. Così, quando la conduttrice Francesca Fagnani gli ricorda che in passato aveva dichiarato di non far fatica ad amare un suo amico, gli domanda ancora: “Ha mai avuto un innamoramento per un uomo?”.

L’attore nega, o meglio, precisa: “No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. l’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so”.

