Alessandro Borghi manda a fanc*lo il regista di Mare Fuori/ Il retroscena sul loro incontro a Belve

La puntata di Belve trasmessa il 9 aprile 2024 ha avuto, tra gli ospiti di Francesca Fagnani, non solo Fedez che ha parlato senza filtri del matrimonio con Chiara Ferragni, ma anche Alessandro Borghi. L’attore che nella serie SuperSex ha interpretato Rocco Siffredi, ha risposto con sincerità alle domande della padrona di casa che non risparmia mai nulla ai propri ospiti. Considerato uno dei migliori attori italiani, capace di calarsi perfettamente nei panni dei personaggi che interpreta, Alessandro Borghi ha mostrato il lato più inedito di sè parlando anche della propria vita privata.

Molto schivo e riservato, Alessandro Borghi, nel rispondere alla domanda “a chi va un grazie e a chi vai a quel paese“, ha tirato fuori la parte più tenera ed emotiva parlando del figlio che gli sta facendo scoprire emozioni totalmente nuove. Tuttavia, nel rispondere alla stessa domanda, Borghi ha anche lanciato una frecciatina a Carmine Elia, ex regista di Mare Fuori.

Alessandro Borghi svela a Francesca Fagnani di dover dire grazie a suo figlio. “Il grazie che ho detto. No vabbè dico un grazie è può essere scontato, ma per me non lo è. È per mio figlio, che mi sta veramente portando in un’altra dimensione. Un va a quel paese? Sempre a mio figlio perché mi fa piangere in continuazione”, ha detto l’attore.

Borghi, poi, rispondendo più seriamente, ha svelato chi vorrebbe davvero mandare a quel paese: “Uno vero? Non lo so, a un regista, che si chiama Carmine Elia, che quando ero ragazzo mi ha detto che non avrei mai fatto l’attore perché non sapevo fare niente”.

