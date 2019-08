Alessandro Borghi, fidanzato con Irene?/ Ecco chi è la modella che lo bacia

Si chiama Irene Forti la ragazza che è stata paparazzata al fianco di Alessandro Borghi negli ultimi giorni. Le foto esclusive mostrano i due particolarmente vicini, mentre si lasciano trasportare da un bacio veramente passionale. I due non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle rispettive vite sentimentali, quindi non è ancora nota la natura del loro rapporto: Alessandro Borghi è ancora single? Si tratta solo di un fuoco estivo oppure con Irene ha intenzioni serie? La risposta verrà data soltanto dal tempo. Nel frattempo, parrebbe che l’attore si stia godendo il riposo dopo gli ultimi giorni di lavoro trascorsi sul set e tra i festival italiani. Infatti, le immagini esclusive che arrivano da Chi, mostrano l’attore e la modella mentre passeggiano in totale relax. Stando alle ultime indiscrezioni riportate nel settimanale, Alessandro Borghi e Irene sarebbero stati visti proprio mentre insieme uscivano dal portone di casa dell’attore. Lo scatto li ritrae mano nella mano, mentre si recano al ristorante, dove sono stati fotografati nel momento del bacio. Di Irene Forti si sa soltanto che fa la modella e parrebbe assente sui social. Online, si trovano alcune sue foto, sul set.

Alessandro Borghi è single, fidanzato, gay?

Nel corso degli ultimi giorni, Alessandro Borghi sta letteralmente facendo esplodere il gossip. Infatti, prima che si parlasse di Irene, la modella di cui si conosce molto poco, alcune voci di corridoio volevano che l’attore fosse gay. O meglio: le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Borghi in occasione del Giffoni 2019 hanno lasciato trasparire il fatto che potesse apprezzare anche il suo stesso sesso. Tuttavia, non è ancora chiaro se fosse ironico o se, semplicemente, volesse contribuire a far sì che il coming out diventi un atto semplice e spontaneo, lontano da paure e pregiudizi. Ad oggi, le foto con Irene, quindi, confondono le sue fan. Ma tuttavia sembra da escludere la possibilità che Alessandro Borghi sia gay: il bacio che da alla modella che lo accompagna a cena non è di certo quello che si darebbe ad una semplice amica. Inoltre, le relazioni precedenti di cui si conoscono i dettagli riguardano soltanto persone di sesso femminile.

