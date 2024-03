Alessandro Borghi innamorato di Irene Forti/ Le foto della passeggiata col figlio dopo l’esordio di Supesex

Alessandro Borghi paparazzato insieme alla compagna Irene Forti e al figlio Heima

Esordisce oggi su Netflix Supersex, la nuova serie TV che vede Alessandro Borghi interpretare Rocco Siffredi; e proprio in un giorno così importante, il settimanale CHI pubblica delle foto in esclusiva dell’attore in una versione del tutto diversa: quella di dolce papà. Negli scatti del giornale di Alfonso Signorini Borghi è insieme alla compagna Irene Forti, con la quale c’è una bellissima storia d’amore nata nel 2019.

Borghi e Irene portano a passeggio il loro bambino, Heima (nome islandese che significa ‘essere a casa e nel mondo’), per le strade di Roma. L’attore si ferma allora per giocare insieme a lui e per fargli qualche coccola, mostrando un lato tenero e da ‘super papà’.

E se questo è il lato più tenero e intimo di Alessandro Borghi, nella serie TV Supersex, che viene descritta come una sorta di romanzo di formazione sentimentale, va in scena un Borghi più spregiudicato, sensuale, perfettamente nella parte di Rocco Siffredi. La serie “parla di famiglia, amore, politica. Ha una valenza sociale importante, rispetto alla figura dell’uomo e della donna e rispetto al porno, in una società che finge di rifiutarlo e poi se ne nutre da anni”, ha spiegato l’attore protagonista in un’intervista rilasciata a Repubblica.

“Ogni tanto proviamo a punzecchiare, a creare una ferita, un contraddittorio. Anche se la libertà della sessualità è un tema scomodo in un Paese fondamentalmente bigotto. – ha aggiunto Borghi – La serie ha significato anche avere a che fare con il mio corpo in una certa maniera, relazionarmi con quello degli altri. Mi ha responsabilizzato rispetto al messaggio che passiamo al pubblico con il nostro mestiere”.

