Alessandro Bovolenta, figlio Vigor/ Convocato in Nazionale per i Mondiali Under 19

Alessandro Bovolenta, figlio del compianto Vigor, è stato convocato in Nazionale e parteciperà con l’Italia Under 19 ai Mondiali di categoria che sono in programma in Iran, di cui tra l’altro l’Italia è campione in carica, dal momento che la nostra Under 19 vinse il titolo iridato due anni fa in Tunisia. Rivedere un Bovolenta con la maglia dell’Italia in un Mondiale, anche se “solo” Under 19 (per ora) sarà sicuramente una grande emozione per tutti gli appassionati di volley, che certamente ricordano la lunghissima militanza di papà Vigor Bovolenta con la Nazionale, caratterizzata da 197 presenze, dall’argento alle Olimpiadi Atlanta 1996, da due ori, un argento e un bronzo agli Europei, quattro successi in World League e una vittoria anche in Coppa del Mondo. Alessandro Bovolenta invece ha 17 anni, è il primo dei cinque figli di Vigor e della moglie Federica Lisi ed è un sicuro talento della nostra pallavolo, come dimostra anche il fatto che Bovolenta jr giocherà con l’Italia Under 19 pur avendo 17 anni, dunque sotto età.

ALESSANDRO BOVOLENTA CONVOCATO IN NAZIONALE PER I MONDIALI UNDER 19

Alessandro Bovolenta dunque giocherà ai Mondiali Under 19 con l’Italia, che nella prima fase sarà impegnata contro Brasile, Repubblica Ceca, Bielorussia e Colombia a Teheran, capitale dell’Iran. L’obiettivo è quello di difendere il titolo conquistato due anni fa ma naturalmente anche lanciare talenti per il futuro del volley azzurro, fra i quali c’è appunto Alessandro, che vorrebbe riportare ai massimi livelli il cognome Bovolenta. Suo papà Vigor morì il 24 marzo 2012, all’età di soli 37 anni, in seguito ad un malore avvenuto durante una partita del campionato di Serie B2. La moglie Federica Lisi era incinta del loro quinto figlio, il fratellino più piccolo di Alessandro, la cui convocazione in Nazionale ha naturalmente fatto felicissima anche mamma, che infatti sui social ha pubblicato la notizia accompagnata dal messaggio “Vola Amore mio!!!”. Naturalmente per ora non avrebbe senso fare paragoni, ma questa è una bella storia che merita di essere raccontata. Poi si vedrà…

