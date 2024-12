DIRETTA TALMASSONS BUSTO ARSIZIO: LA CURIOSITÀ

C’è un fatto veramente curioso che accompagna la diretta Talmassons Busto Arsizio, e per trovarlo bisogna tornare allo scorso anno: la Cda Volley Talmasson come detto è alla prima partecipazione di sempre in Serie A1, e ha ottenuto la promozione al quinto tentativo in Serie A2 (la società è stata fondata solo 33 anni fa). Per di più Talmassons nel girone A aveva ottenuto solo il quarto posto in classifica, staccata di ben 15 punti dalla Black Angels Perugia che aveva vinto il raggruppamento; nella pool promozione aveva confermato la sua quarta posizione qualificandosi ai playoff, e in semifinale aveva eliminato Sant’Anna (Messina) vincendo gara-3 in trasferta.

La finale, ed eccoci alla curiosità, era stata contro Busto Arsizio: naturalmente non la Uyba, avversaria di stasera, ma la Futura Giovani che è stata fondata nel 2017 e allo stesso modo di Talmassons era arrivata in Serie A2 nel 2019. La doppia finale non aveva avuto storia: le friulane si erano imposte per 3-0 in entrambe le partite centrando un risultato davvero storico, questa sera per la prima volta di sempre si trovano a giocare contro la Busto Arsizio che ha saputo dominare in Italia e siamo sicuri che sarà un bel ricordo per Talmassons, anche se l’esito della partita rischia di essere decisamente diverso. (agg. di Claudio Franceschini)

TALMASSONS BUSTO ARSIZIO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Talmassons Busto Arsizio, ovviamente questa partita di volley Serie A1 sarà trasmessa in chiaro: come sempre l’appuntamento con l’anticipo sarà su Rai Sport HD, canale che trovate al numero 58 del digitale terrestre con la televisione di stato che metterà a disposizione anche la diretta streaming video grazie al sito o all’applicazione di Rai Play, ma possiamo ricordare l’alternativa fornita dal portale Volleyballworld.com che, tuttavia, è riservato ai soli possessori di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA TALMASSONS BUSTO ARSIZIO IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

LE FARFALLE CI CREDONO!

Ci lanciamo verso la diretta Talmassons Busto Arsizio che, alle ore 20:45 di sabato 14 dicembre, si gioca presso il Palazzo dello Sport di Latisana per la 13^ giornata di volley Serie A1 2024-2025: le due squadre sono così arrivate alla fine del girone di andata e ovviamente la loro situazione è molto diversa, perché in questa stagione Busto Arsizio sta finalmente riuscendo a esprimere il suo potenziale ed è diventata una squadra temibile, con la netta vittoria di Roma la Uyba si è portata al quinto posto in classifica e ha un ampio vantaggio (12 punti) sulla nona, il che significa che in questo momento i playoff sono garantiti.

Talmassons, neopromossa, gioca per la salvezza e a oggi l’obiettivo sarebbe timbrato: per le friulane chiaramente si tratterebbe di un grande traguardo, peccato aver perso in casa contro Perugia una partita che avrebbe potuto portare la Cda Volley addirittura più avanti in classifica, ma per ora il percorso si può considerare buono. Ora noi aspettiamo che la diretta Talmassons Busto Arsizio prenda il via perché non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose a Latisana, nel frattempo però possiamo fare qualche altra rapida considerazione su una serata che potrebbe portare anche un risultato a sorpresa.

DIRETTA TALMASSONS BUSTO ARSIZIO: FRIULANE IN CRESCITA

Con la diretta Talmassons Busto Arsizio parliamo dunque di una partita davvero intrigante, che per le friulane potrebbe significare avvicinare ancor più la salvezza: prima di perdere nettamente contro Perugia la squadra neopromossa era andata a vincere a Firenze, in questo modo ha dunque compattato il gruppo delle squadre che si stanno giocando la salvezza e che sono idealmente sei, Talmassons se ne tiene due alle spalle ed è fin troppo evidente che vincere stasera, peraltro contro una rivale di classifica ben diversa, sarebbe una piccola gemma e un tesoretto da provare a difendere nel girone di ritorno.

Busto Arsizio finalmente è tornata a ruggire, dopo qualche stagione di magra: naturalmente sono passati anni da quando la Uyba ha vinto lo scudetto ed era una delle squadre migliori anche fuori dall’Italia, adesso il contesto è decisamente diverso ma riuscire a tornare ai playoff, magari con fattore campo a favore nel primo turno – è duello con Novara e Chieri in tal senso – sarebbe già tanto e un bel mattoncino da posare nell’attesa che la costruzione possa essere completata, per ora c’è una bella occasione nella partita contro Talmassons e allora a noi non resta che valutare quello che succederà in campo tra poche ore.