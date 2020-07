ALESSANDRO CANINO/ Video duetto “Diavolo in me” con Loredana Bertè (Ora o mai più)

Tra i volti che più hanno lasciato il segno nella prima edizione di Ora o mai più, il programma di Amadeus in onda in replica nelle domeniche pomeriggio di Rai Uno, vi è senza dubbio Alessandro Canino. Il cantante di “Brutta”, brano presentato nel Festival di Sanremo del 1992 e piazzatosi sesto nella categoria “Novità” della kermesse, è uno degli interpreti che più si sono distinti dimostrando che il successo raggiunto e poi svanito non è dipeso di certo da carenze artistiche ma solo da circostanze sfortunate. E dire che l’impatto con Ora o mai più non era stato dei migliori: nella prima puntata il pupillo di Loredana Bertè si era classificato settimo su otto concorrenti. Un risultato che non lasciava presagire niente di buono ma che è stato prontamente smentito la settimana successiva.

ALESSANDRO CANINO A ORA O MAI PIU’ NELLA SECONDA PUNTATA

Nella seconda puntata di Ora o mai più, quella in onda oggi su Rai Uno, Alessandro Canino si è rifatto con gli interessi sfiorando letteralmente la vittoria. Sesto concorrente in ordine d’uscita sul palcoscenico, l’interprete di Brutta ha dapprima duettato con Loredana Bertè ne “Il mare d’inverno”, poi ha dato voce ad una cover (con cameo di Loredana) di Diavolo in me. La scelta della Bertè di assegnare ad Alessandro Canino il brano di Zucchero Fornaciari si è rivelata quanto mai azzeccata. Il pubblico in studio si è letteralmente scatenato grazie all’energia profusa dal cantante, che non a caso è stato il più votato dai presenti insieme a Lisa e Massimo Di Cataldo. A fare la differenza a favore dell’interprete di “Sempre”, risultata vincitrice della puntata per la seconda settimana di fila, due soli punti arrivati dai giurati. Nello specifico il 9 assegnato da Michele Zarrillo a Lisa contro il 7 dato a Canino, in ogni caso contento di chiudere al secondo posto riscattandosi dall’esordio negativo della settimana precedente.





