Barbora Bobulova è una nota attrice cecoslovacca che interverrà nel weekend come ospite nella trasmissione Da Noi…A ruota libera, programma che andrà in onda domenica 27 Ottobre 2024. Barbora è un’attrice che da anni ormai lavora in Italia, paese dove sono nate le sue due figlie, Lea e Anita. Il suo ex compagno è Alessandro Casale, andiamo a conoscerli meglio.

Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: "Mio padre ha fatto sacrifici per anni"/ "Il mio primo amore a 11 anni"

In queste settimane Barbora Bobulova è sulla cresta dell’onda per l’uscita del suo film Iddu – L’Ultimo padrino, film che la vede in inedite vesti e un ruolo particolare dove parla in siciliano. Nel film la donna interpreta una donna colta e a riguardo Barbora ha confessato di sentirsi inadeguata, soprattutto per le capacità di linguaggio. La società che gestisce il film gli ha però assegnato una maestra per migliorare il suo siciliano e i risultati sono stati eccellenti.

Raoul Bova:"Ho aspettato a unire le mie due famiglie"/ "Non ho imposto niente ai miei figli"

Barbora Bobulova è in Italia da anni, paese dove ha conosciuto il suo più grande amore, l’aiuto regista Alessandro Casale. I due sono stati insieme per anni ed hanno avuto due figlie Lea ed Anita, di attualmente 17 e 16 anni. La storia con l’uomo è poi finita, ma la coppia è rimasta in ottimi rapporti – come spesso accade in queste situazioni – per il bene dei suoi figli.

Barbora Bobulova e il rapporto con la sua famiglia

La donna è molto riservata e fin da subito ha spiegato il motivo per cui non usa i social: “Per me è già faticoso convincere quando stai con qualcuno, figuriamoci come potrei condividere qualcosa con un mucchio di sconosciuti”. Barbora Bobulova ha però chiarito che la cosa non funziona invece per le figlie ed a riguardo ha commentato:

Rocio Munoz Morales, chi è la compagna di Raoul Bova/ "Matrimonio? Vorrei farlo, ma non posso chiederlo io"

“Tenere lontane le mie figlie dai social? Beh, è impossibile al giorno d’oggi. Non sono una madre che controlla i cellulari e anzi ho adottato un’altra strategia. Ogni volta che trovo cose interessanti, che sia un articolo o un libro, glielo mando. Non so se è la cosa giusta, ma spero che siano loro a poter scegliere cosa fare”. Riguardo il rapporto con l’ex compagno la donna ha confermato di essere in buoni rapporti per le figlie in particolare, ma lui è sempre stato un papà presente.

Parliamo di una donna molto indipendente e a Vanity Fair lei ha spiegato tempo fa: “Per me la famiglia non è mamma, papà o bambini, semplicemente dovremmo cercare di essere felici. Alle mie figlie dico solo di stare bene e di vivere la vita che desiderano. Siate libere e felici”, la chiosa della donna che è molto indipendente e molto radicata nel suo pensiero.