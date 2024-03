Barbora Bobulova, chi è l’attrice di Studio Battaglia/ Il successo tra cinema e tv e la vita privata

Barbora Bobulova, chi è e carriera: il debutto in Italia

Barbora Bobulova sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. L’attrice, una delle grandi protagoniste della serie Studio Battaglia in onda in queste settimane su Rai 1, vanta una lunga carriera alle spalle tra cinema e televisione. Classe 1974, slovacca naturalizzata italiana, debutta da giovane sul grande schermo e approfondisce gli studi di recitazione teatrale. Dopo il suo arrivo in Italia, debutta nel nostro Paese in televisione nel 1996, nel film con Valerio Mastrandrea Infiltrato.

Il boom di Barbora Bobulova nel corso della sua carriera arriva a cavallo del 2004/2005, quando due celebri film la consacrano come attrice dall’innato talento. Nel 2004 viene diretta da Paolo Franchi nel film La spettatrice, mentre l’anno successivo consolida il suo successo attraverso la collaborazione con Ferzan Özpetek in Cuore sacro. Proprio grazie a Cuore sacro riceve numerosi premi: ottiene il Nastro d’argento europeo e vince il David di Donatello, il Globo d’Oro e il Ciak d’Oro come miglior attrice protagonista.

Barbora Bobulova: il successo tra cinema e tv e la vita privata

Il successo di Barbora Bobulova prosegue anche negli anni successivi. Al cinema viene diretta nel 2006 da Kim Rossi Stuart in Anche libero va bene, mentre nel 2011 da Paolo Genovese in Immaturi. In televisione, invece, ha interpretato nel 2008 Coco Chanel da giovane nell’omonima mini-serie tv andata in onda su Rai 1. Negli ultimi anni ha intensificato la sua attività sul piccolo schermo prendendo parte alla fiction Studio Battaglia, di cui è protagonista anche in questa seconda stagione, e nella serie Sopravvissuti.

Per quel che concerne la vita privata, Barbora Bobulova è stata sposata con Alessandro Casale. La coppia si conobbe per la prima volta sul set di un film all’inizio degli anni 2000, e dal loro amore sono nate due figlie: Lea e Anita. I due, alla fine, hanno deciso di separarsi e ad oggi sono rimasti in buoni rapporti, anche e soprattutto per il bene delle figlie.

