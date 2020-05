Alessandro Cecchi Paone/ La prova di “forza” dei Cilindroni

Pubblicità

Alessandro Cecchi Paone non rimane con le mani in mano: dopo essere ritornato in tv con La Macchina del Tempo, ha approfittato del post lockdown per debuttare su ItaliaOnLine, il web magazine, con Donne Future. Il podcast accenderà le luci su dodici donne con altrettante storie e tempi correlati. “Ho dovuto eliminare quella parte del mio mestiere che è fatta di viaggi e spostamenti”, ha detto di recente a Vasto Web, “per il resto continuo le mie lezioni online da docente universitario, vado in onda in tutti i programmi grazie alla rete o se mi mandano una troupe a casa”. Per il futuro, il giornalista si augura però che il mondo della televisione possa vivere una nuova trasformazione. Tante cose sono cambiate da quando ha avviato la sua carriera, 45 anni fa. Dopo aver visto da vicino al guerra fra Mediaset e Rai e le nuove tv con programmi nuovi e contenuti inediti, si è passato da una sorta di ‘copia incolla’ delle trasmissioni. “Costano poco, con tanta gente che parla”, ha detto, “ma che più o meno è sempre la stessa che gira, compreso me, e con poche cose da vedere e poche incursioni nel mondo al di fuori dell’Italia. […] Io spero che, siccome nella vita è tutto un ciclo, questo ciclo finisca e adesso riparta un ciclo più creativo dove si inventano delle cose nuove, altrimenti si va avanti con talk show e reality”.

Pubblicità

Alessandro Cecchi Paone, così l’ultima volta a Ciao Darwin

Alessandro Cecchi Paone è noto anche per quella vena del collo pronta a gonfiarsi durante le invettive lanciate nelle direzioni più disparate. Il giornalista però viene ricordato anche per l’estrema tranquillità con cui è riuscito a trattare argomenti e momenti spinosi. Un po’ come è accaduto l’anno scorso a Ciao Darwin 8, una puntata che Canale 5 trasmetterà in replica nella sua prima serata di oggi, sabato 9 maggio 2020. Cecchi Paone infatti si è schierato con la squadra della Tv, in lotta accesa contro quella del Web, e nonostante gli animi accesi durante il Dibattito, è riuscito a dire la sua senza alzare i toni. “Sono prontissimo ad ammirarvi e a imparare da voi”, ha detto, “Però vi chiedo, cacciate dal vostro mondo chi si nasconde non mettendo nome e faccia quando insultano e diffondono notizie false. fra voi ci sono troppi vigliacchi”. Una frase pacata che è stata accolta in modo positivo dalla squadra rivale, tanto che nessuno ha avuto modo di contraddire le sue parole. Cecchi Paone però è diventato protagonista della sfida finale dell’appuntamento, grazie alla prova dei Cilindroni. Il giornalista infatti è riuscito a recuperare lo svantaggio registrato dalla sua squadra nel corso della serata. Alpha Woman ha dovuto gettare la spugna, anche se persino il giornalista ha temuto il peggio a causa di alcune risposte errate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA