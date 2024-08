Alessandro Cecchi Paone e il marito Simone Antolini dopo l’avventura televisiva de L’Isola dei Famosi hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Il 22 dicembre del 2023, il giornalista e conduttore televisivo ha sposato il giovane compagno nella splendida cornice del Maschio Angioino a Napoli dinanzi al sindaco Gaetano Manfredi. A fare da testimoni di nozze alla coppia: Cristina, la ex moglie di Alessandro Cecchi Paone, mentre Melissa, la figlia di Simone, ha portato le fedi. Nonostante la differenza di età di 38 anni che ha fatto sempre chiacchierare il mondo del gossip, Alessandro e il compagno Simone sono innamorati e complici e per celebrare il loro amore hanno scelto la bellissima città di Napoli.

L’incontro tra i due è avvenuto durante la pandemia da Covid-19 con uno scambio di like su Instagram e poco dopo il divulgatore scientifico ha fatto il primo passo contattando il giovane. Nell’aprile 2022 il primo incontro fino alla nascita di un grande amore che li ha spinti anche a mettersi in gioco come coppia a L’Isola dei Famosi.

Proprio durante l’avventura a L’Isola dei Famosi Simone Antolini, il marito di Alessandro Cecchi Paone, ha confessato di essere padre di una figlia meravigliosa: “lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro”.

Intanto dopo il matrimonio la coppia ha vissuto un momento di crisi come raccontato da Cecchi Paone: “dormiamo insieme ma girati dall’altra parte, di spalle. Mio marito mi ha rovinato, è la prima grande crisi matrimoniale perché gli ho chiesto di darmi una mano alla campagna elettorale, ma invece farà parte della campagna di Forza Italia. Per questo facciamo meno sesso”. Nessuna separazione o divorzio in arrivo come ha smentito proprio il conduttore televisivo: “stiamo bene insieme e di divorzio neanche l’ombra”.

