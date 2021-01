Alessandro Cecchi Paone/ “Sono sempre vero, ho avuto paura dell’omosessualità…”

Alessandro Cecchi Paone apre i cassetti dei propri ricordi raccontandosi senza filtri ai microfoni di Serena Bortone. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 5 gennaio, il giornalista ripercorre la sua vita privata e professionale. Dopo 45 anni di carriera, Alessandro Cecchi Paone si è tuffato in tante, nuove esperienze scontrandosi spesso in tv con colleghi. “Sei così diretto anche nella vita?”, chiede Serena Bortone dando il via ad una lunga intervista. “Sono vero, non fingo e non attacco mai per primo. Nasco come un bambino timidissimo, solitario ed introverso e i miei genitori non si aspettavano che avrei lavorato in televisione e che avrei imparato a difendermi“, confessa Cecchi Paone. Serena Bortone apre subito il discorso sull’omosessualità e il giornalista ammette di aver avuto paura prima di decidere di svelare la verit- “A me l’omosessualità mi ha fatto paura perchè avevo un mondo bello legato ad una grande donna, ad un grande amore, ad una carriera ma lei è stata intelligente e ha capito così come ha capito il pubblico e il lavoro è andato avanti, però, abbiamo sofferto sia io che lei”, aggiunge il giornalista.

ALESSANDRO CECCHI PAONE: “NON HO AVUTO FIGLI CON CRISTINA…”

Alessandro Cecchi Paone è un uomo sereno e felice e, dopo aver sofferto insieme all’ex moglie Cristina, ha trovato il proprio equilibrio. “Dopo mia madre, Cristina resterà per sempre la donna più importante della mia vita”, confessa il giornalista che poi si lascia andare ad un racconto privato – “Sogno sempre di tornare a stare con Cristina, anche dal punto di vista fisico e poi scopro che Cristina è una donna e non ha quello che ha un uomo”, aggiunge Alessandro Cecchi Paone. “Ho amato Cristina così come un’altra donna. Poi ho scoperto un’altra parte della mia anima che ha chiesto di vivere quando mi sono innamorato di un amico e ho cominciato a sentire l’esigenza di vivere questo rapporto non solo in modo affettivo e mi è preso un colpo. Qualcuno mi ha consigliato di non dirle niente e addirittura c’è stato chi mi ha consigliato di fare un figlio con Cristina per distrarla dalla mia seconda vita, ma noi non abbiamo avuto figli per una scelta comune perchè stavamo sempre insieme e ho chiuso con questa persona“, ha spiegato ancora Cecchi Paone.



