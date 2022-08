Alessandro, chi è il fratello di Federica Pellegrini/ Testimone di nozze: “Ho una brava sorella”

Alessandro, il fratello di Federica Pellegrini testimone al suo matrimonio con Matteo Giunta

Il grande giorno del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è arrivato. Oggi, sabato 27 agosto, si sposano a Venezia, dove ad attenderli amorevolmente ci sarà anche Alessandro Pellegrini, il fratello di Federica, nonché suo testimone di nozze. Ma cosa sappiamo sul fratello Alessandro? Di certo che ha coltivato fin da piccolo un rapporto splendido con la sorella, con la quale ha cominciato a nuotare nella piscina della società Serenissima di Mestre.

Tuttavia, dopo un po’ di tempo, ha deciso di imboccare una strada diversa e ha seguito le orme del papà come barman, per poi trasferirsi a Londra e specializzarsi in questo mestiere. Spesso Alessandro e Federica si sono definiti “come cane e gatto”, ma tra i due c’è indubbiamente uno splendido rapporto.

Federica Pellegrini e suo fratello Alessandro “come cane e gatto”, lui: “Ho una bravissima sorella”

“Temo per mio fratello Alessandro che lavora a Londra (…) Io mio fratello sono pronta ad andarmelo a prende a piedi per riportarlo in Italia”, aveva dichiarato preoccupata la campionessa italiana a La Repubblica durante il lockdown, in pensiero per l’amato fratello che si trovava in Inghilterra. Alessandro Pellegrini, in un’altra circostanza, a proposito del rapporto con la sorella, aveva confessato: “Federica è una brava sorella. Lei è sempre stata gelosa e iperprotettiva nei miei confronti e io sinceramente nella mia vita non mi sono fatto mancare niente. Infatti si stupisce se la mia famiglia non ce l’ha con me spesso per qualche motivo”.

