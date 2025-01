Verissimo, Federica Pellegrini si racconta da Silvia Toffanin

Dalla maternità a Ballando con le stelle, Federica Pellegrini è stata la prima ospite della puntata di oggi domenica 26 gennaio 2025 di Verissimo. La Divina, intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin ha raccontato alcuni passaggi della sua vita, soffermandosi sulla prematura scomparsa del suo allenatore Alberto Castagnetti, una ferita rimasta sulla pelle della campionessa olimpica:

“Sono passati quindici anni e non c’è stato un giorno in cui io non abbia pensato ad Alberto, ormai è andata, ci arrivi a far pace con questa mancanza, ma i primi anni sono stati lunghi e durissimi, quando arrivava il periodo di ottobre era come se rivivessi sempre quei momenti. Sicuramente se mi avesse vista a Ballando con le stelle si sarebbe messo a ridere. La speranza è che i figli vivano sempre felici, mia figlia è una bambina che non parla ma dice già tutto quello che deve dirti, è tostissima, la mela non cade mai lontano all’albero, dovrò essere un sergente cattivo” ha sottolineato Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini sul marito Matteo Giunta: “Con nostra figlia mi ha sorpreso”

Sul marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha invece detto: “Ha trascorso giornate intere con la nostra bambina, non è una cosa facilissima ma mi ha stupito molto, è stato sempre presente, presentissimo, è innamorato perso di sua figlia, anche di me ma più di sua figlia, mi stupisce il fatto che lui sia così presente. A Natale Matilde era la regina della serata, sono arrivati un sacco di pacchi e non sapevo dove metterli, per me e Matteo niente, è stato un bellissimo Natale. Lei una futura nuotatrice? Il sorriso che le ho visto quando era in acqua me lo ricordo, lei sente la tranquillità così come la passione, mi interessa solo che impari a nuotare perché è fondamentale, poi si vedrà”.

Riguardo al matrimonio con Matteo, Federica Pellegrini ha sottolineato: “Ora andiamo per il terzo anno di matrimonio. Un pochino in questo periodo molto difficile da gestire, lavoriamo entrambi, Matteo ha degli orari fissi e io magari riesco a gestirmi, quando non stiamo insieme ci manchiamo e non c’è tempo, cerchiamo di levare meno tempo possibile alla nostra bambina, ci manca anche concederci una cena da soli, recupereremo con gli interessi”. Poi sull’amicizia con Martina: “E’ preziosa, arrivata nella mia vita in un momento in cui mi ero chiusa per delle delusioni da vecchie amiche”.