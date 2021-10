Alessandro D’Amico, che fine ha fatto dopo Uomini e donne?/ La malattia della sorella e il rene donatole..

Alessandro D’Amico, ex corteggiatore Uomini e Donne, ospite di Verissimo per raccontare la storia della sorella e il grande gesto d’amore compiuto. Molti lo ricorderanno per essere stato uno dei protagonisti del trono gay del dating show di Canale 5 da cui è uscito fidanzato con Alex Migliorini, ma l’ex corteggiatore negli ultimi tempi ha dovuto affrontare la malattia della sorella Federica. Da diverso tempo la ragazza era malata di una patologia che richiedeva un intervento ai reni. Il fratello non ci ha pensato un attimo e, dopo gli opportuni controlli di routine, ha deciso di diventare suo donatore. Un gesto d’amore enorme che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto fare mantenendo così una promessa che aveva fatto alla mamma.

“Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+. Andiamo” – ha detto Alessandro.

Chi è Alessandro D’Amico, ex fidanzato di Alex Migliorini di Uomini e Donne?

Classe 1989, Alessandro D’Amico è nato ad Ischia, isola della Campania. Il suo coming out non è stato semplice vivendo una realtà provinciale, ma l’affetto dei genitori è stato fondamentale in questo importante passaggio della sua vita. Proprio il padre, Maresciallo dell’Esercito, lo ha fatto riflettere sul fatto che non ci fosse nulla di sbagliato invitandolo ad essere libero. Libero di amare chi vuole. Purtroppo la vita l’ha messo dinanzi ad una terribile realtà: la morte della mamma che l’ha spinto a lasciare Ischia per Ibiza.

Il ragazzo diventa popolare quando decide di partecipare al trono gay di Uomini e Donne. All’interno del dating show di Canale 5 corteggia e conquista il tronista Alex Migliorini. La loro storia però naufraga dopo soli 3 mesi. Il motivo? In una intervista è proprio D’Amico a rivelarlo: “all’inizio non ho dato importanza al sesso. Ma poi ho capito di non poter minimizzare certi aspetti che non funzionavano e che hanno influito sulla decisione di chiudere”. Dal canto suo Migliorini dalle pagine de Il Tempo ha dichiarato di essere rimasto molto male dal comportamento del suo ex: “mi ha deluso e, adesso come adesso, non riuscirei mai ad avere nessun tipo di rapporto con lui. L’ho anche bloccato su Instagram. Abbiamo vite diverse e separate”.



