ALESSANDRO E GIORGIO MERK RICORDI FIGLI RITA PAVONE/ Solo uno ha seguito le sue orme…

Si chiamano Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, i figli di Rita Pavone e Teddy Reno, due delle voci più di successo del panorama musicale dello scorso secolo (italiano e non solo). Da due genitori così, non poteva che venire fuori almeno un musicista: si tratta Giorgio detto ‘George’, forse il più famoso dei due fratelli Ricordi. Quest’ultimo è nato e cresciuto in Svizzera, nuova patria della famiglia di Rita, e tuttora vive a Zurigo, dove si occupa di canzoni. Sotto lo pseudonimo di George Merk è riuscito persino a scalare le classifiche anglosassoni, aiutato dal fatto che il suo repertorio è quasi totalmente in inglese. Lo stile di Merk presenta dei chiari rimandi al rock anni ’60 e ’70, ed è questo – a onor del vero – il tratto che lo distingue dagli altri cantautori. Evidenti anche le influenze derivanti dai suoi viaggi, visto che George ha girato un po’ per il mondo riuscendo nel contempo ad affermarsi come artista. Nel suo curriculum, infatti, figurano diverse esperienze su alcuni dei più importanti palcoscenici internazionali, primo fra tutti quello di Sanremo, dove – pur non comparendo fisicamente – è stato nominato come unico autore del brano Niente (Resilienza 74) cantato proprio dalla madre Rita.

Chi sono Alessandro e Giorgio Merk Ricordi

Sulle vite private di Alessandro e Giorgio Merk Ricordi non circolano particolari notizie. Entrambi restii al social networking, lasciano trapelare pochissimo sulle loro relazioni e sulla loro cerchia di amici. A dire il vero, anzi, dei due non si sa quasi nulla (almeno per quanto riguarda questo aspetto). Sia Alessandro che Giorgio appaiono molto impegnati sotto il profilo lavorativo, pur non disdegnando le riunioni di famiglia laddove e quando è possibile. Giorgio, dicevamo, vive a Zurigo; Alessandro, al contrario, si trova a Ginevra. Sempre Alessandro fa il giornalista per la televisione svizzera, in particolare nei ruoli di capoedizione e coordinatore per l’attualità nazionale presso la redazione dell’Informazione web di Rsi. In passato è stato inviato del servizio esteri del Radiogiornale, oltre a distinguersi come redattore della testata di approfondimento Modem e corrispondente radiofonico dalla medesima città elvetica.

Alessandro e Giorgio Merk Ricordi: Rita Pavone parla del suo rapporto con loro

In un’intervista rilasciata al magazine Dilei nello scorso giugno, Rita Pavone ha accennato al rapporto ritrovato con i figli proprio alla luce del recente periodo di lockdown, un’esperienza che ha segnato un po’ tutte le famiglie d’Italia (inclusa la loro): “Avendo due figli maschi grandi che hanno ormai la loro vita, questo periodo mi ha dato la gioia di ritrovarli, poter passare del tempo assieme a loro nella quotidianità. È stato un bel momento, unico”. E noi le auguriamo di poterselo ancora godere per tanto tempo.



