Alessandro ed Enula, bacio ad Amici 2021/ Dal provvedimento disciplinare ai guai…

Alessandro ed Enula sono sempre più vicini ad Amici 2021 e non solo in casetta ma anche oggi in puntata, almeno secondo le prime anticipazioni. I due sono finiti nei guai per via del loro comportamento in settimana visto che, proprio insieme ad Aka7even e Ibla hanno subito un provvedimento disciplinare dovuto alla loro poca voglia di mettersi a lavoro con le faccende domestiche. In realtà sembra che i due abbiano il loro bel da fare visto che tra loro sembra essere nato un amore di cui sentiremo parlare, forse in parte, anche oggi pomeriggio in puntata. Secondo le prime anticipazioni sembra che i quattro entreranno in studio proprio per affrontare le loro prove per le quali si sono dovuti preparare da soli per via del provvedimento disciplinare che li ha travolti.

Alessandro ed Enula, bacio ad Amici 2021?

La vera sorpresa, però, sarà quando Alessandro, ballando la sua coreografia, sembra che si avvicinerà ad Enula per darle un bacio proprio nel bel mezzo della puntata di Amici 2021. In molti sperano di assistere a questa scena oggi pomeriggio su Canale5 e di non dover aspettare il daytime della prossima settimana, ma quello che viene fuori dalle anticipazioni è il fatto che la cantante farà finta di niente e che lo stesso farà Maria de Filippi mettendo a tacere anche Lorella Cuccarini che, invece, ha fatto notare la cosa. Non sappiamo bene se tutto questo andrà in onda oggi visto che era stato chiarito dalla De Filippi che i ragazzi non si sarebbero esibiti in puntata per via del provvedimento disciplinare ma tutto potrebbe cambiare in corsa visto che sono molti quelli finiti in “castigo”.



