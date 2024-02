Alessandro Fusco, chi è il fidanzato di Simona Quadarella/ “Fai illuminare il mio mondo dentro”

Alessandro Fusco, chi è il compagno di Simona Quadarella

Simona Quadarella, questa sera sarà ospite a Che Tempo che fa programma condotto da Fabio Fazio. La campionessa azzurra ha concluso le gare ai Mondiali di Nuoto a Doha, in Qatar, portando a casa ben due medaglie d’oro: nei 1500 e negli 800 stile libero: “Ho appena finito il mio Mondiale e sono davvero contenta delle mie medaglie d’oro” ha affermato ai microfoni del Corriere della Sera.

In molti, però, non conoscono la sfera privata della nuotatrice azzurra che è felicemente fidanzata con Alessandro Fusco. La coppia è legata già da alcuni anni e sembra felice e sempre più innamorata. Di recente, la nuotatrice ha pubblicato un bellissimo scatto con il fidanzato al mare: “Fai illuminare il mio mondo dentro” ha scritto: “Ti amo” ha risposto romanticamente lui alla foto. Quadarella rimane comunque piuttosto riservata sulla sua vita privata e non ha mai rilasciato dichiarazione sulla sua relazione.

Quadarella: “La costanza è la dote che mi rappresenta di più”

“Se potessi acquistare una qualità, mi piacerebbe avere più razionalità dopo una delusione. Vorrei riuscire a ragionare meglio sugli errori così da non ripeterli, senza farmi prendere dallo sconforto” aveva dichiarato Simona Quadarella a Vanity Fair.

E ancora: “La costanza è la dote che mi rappresenta di più: esultare per una vittoria, ma poi guardare subito avanti. Perché riconfermarsi è più difficile che vincere”. La nuotatrice azzurra è molto legata al suo fidanzato e alla sua famiglia, ma anche al territorio. Quadarella svelava quale fosse il suo sogno nel cassetto: “Che è soprattutto un desiderio, quello di arrivare alla fine della carriera, quando sarà tra parecchi anni, con nessun rimpianto”.

