Alessandro Grassmann ricorda il padre Vittorio/ “20 anni senza lui, mi ha lasciato..”

Nel giorno in cui ricade il ventennale della scomparsa di Vittorio Gassmann, suo figlio Alessandro ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram per omaggiarlo. L’attore, che ha emulato la strada già percorsa da suo padre, diventando uno degli attori italiani più celebri e apprezzati dal pubblico, ha deciso di ricordarlo in questo giorno per lui davvero importante, pubblicando uno scatto in bianco e nero che li ritrae insieme. In questo, un Alessandro bambino siede al fianco di suo padre, a tavola, mentre lui guarda assorto di fronte a se. A questo scatto, l’attore ha tenuto a sottolineare che: “Mio padre mi ha lasciato tantissimo sia umanamente e anche dal punto di vista etico professionale.”

Alessandro Gassmann ricorda suo padre Vittorio a 20 anni dalla scomparsa

Alessandro Gassmann ricorda infatti perfettamente uno degli insegnamenti che suo padre Vittorio gli ha donato negli anni insieme: “La cosa che spesso mi ripeteva era che fra due strade che portano allo stesso punto di scegliere sempre quella che ti arreca più fatica”, ha infatti sottolineato nel post pubblicato su Instagram. In un altro post di alcune ore prima, Alessandro ha condiviso un’altra foto in bianco e nero, stavolta soltanto con suo padre, sottolineando nella didascalia “Com’è lui nessuno……..Vent’anni senza Vittorio Gassmann.29-6-2000” Nessuno come Vittorio Gassmann, tiene a ammettere suo figlio, che da lui ha ereditato il talento per il cinema. Dediche molto apprezzate anche dai fan di entrambi, concordi nel dire che oltre ad essere un grande attore era anche “un grande uomo!”





