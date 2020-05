Alessandro Graziani e Sammy, lite a Uomini e donne/ Vocalist: “Famiglia al completo!”

Pubblicità

Uomini e donne oggi e domani ci delizierà parlando ancora di Giovanna Abate e, quindi, dei suoi corteggiatori ovvero Alessandro Graziani e Sammy Hassan. I due si ritroveranno seduti al centro dello studio al fianco di Alchimista che oggi scenderà in trasmissione senza maschera e mostrando a tutti il suo vero volto. I due avranno modo di ballare insieme e parlare un po’ di quello che è successo in esterna tra loro, ma poi ecco arrivare gli altri due pretendenti ovvero Alessandro Graziani e Sammy Hassan e, in particolare, quest’ultimo al grido di “c’è tutta la famiglia al completo oggi”. I due non navigano proprio in acque tranquille tanto che spesso sono finiti allo scontro per il loro modo di corteggiare. Alessandro è convinto che Sammy sia interessato solo ai suoi “friends” sui social e poco a Giovanna mentre lei continua a scavare convinta di poter trovare un barlume di speranza che possa spingerla a scegliere il vocalist seguendo il suo cuore.

ALESSANDRO E SAMMY ALLO SCONTRO, NON SOLO NELLO STUDIO DI UOMINI E DONNE

Sammy continua a ribadire il suo no davanti ad una possibile scelta a Uomini e donne ma questo non gli ha impedito di usare i social per inveire contro tutto e tutti, anche i suoi rivali a Uomini e donne. In un primo momento il vocalist sembra essersi rivolto all’Alchimista mettendosi le mani davanti al volto, proprio mimando una maschera, e ha iniziato a fare delle battute i compagnia di un suo amico. Le storie dovrebbero essere il frutto di quello che vedremo tra oggi e domani in tv a Uomini e donne, con l’arrivo in studio di Sammy proprio al fianco di Alessandro dopo questo lungo periodo a distanza. Cosa succederà tra i tre nelle nuove puntate di Uomini e donne?



