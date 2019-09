Alessandro Graziani/ Ha conquistato davvero Serena Enardu? (Temptation Island Vip)

Alessandro Graziani al centro della crisi tra Serena Enardu e Pago?

Alessandro Graziani è riuscito davvero a fare breccia nel cuore di Serena Enardu oppure il suo interesse è destinato a rimanere a senso unico? Un dubbio che i fan di Temptation Island Vip nutrono fin dalla scorsa settimana, per via di un atteggiamento freddo mostrato dalla fidanzata di Pago durante un’uscita con il Tentatore. L’attrazione di Alessandro per Serena è indiscutibile e persino il cantante è pronto a mettere la mano sul fuoco sulla sua esistenza. Così come si dichiara sicuro di credere che Serena in realtà abbia raggelato i rapporti, forse per far capire al Single che in realtà il loro avvicinamento non porterà ad un futuro insieme. Dobbiamo fidarci dell’intuito di Pago? “Ieri ho parlato con Alessandro, gli piace proprio”, dice Chiara Esposito in un video che il cantante vede al secondo falò. Sia lei che Anna Pettinelli sono sicuri che fra Alessandro e Serena ci sia del tenero, soprattutto perchè la ragazza ad un certo punto di è allarmata nel non vedere in giardino il Tentatore ed è corsa a chiamarla per iniziare l’allenamento insieme. Senza dimenticare il fatto che ad un certo punto Serena ha deciso di togliere il suo microfono e quello del Single, solo per parlargli di qualcosa di misterioso all’orecchio. Che cosa gli avrà detto? Clicca qui per guardare il video di Alessandro Graziani e Serena Enardu.

Alessandro Graziani: finirà presto la sua avventura a Temptation Island Vip?

Temptation Island Vip potrebbe finire presto per Alessandro Graziani ed il motivo è legato ad alcune parole dette da Serena Enardu su Instagram in questi giorni. La fidanzata di Pago è infatti fra le concorrenti più contestate sui social da parte dei telespettatori, che non hanno esitato a lanciare accuse. Lei invece ha preferito adottare il fairplay e non rispondere in modo acceso, soprattutto perchè non può esporsi più di tanto senza rivelare ciò che è accaduto al resort. Nelle Storie infatti ha aggiunto che potrà parlarne solo da questa settimana. Falò in arrivo anche per la sua coppia? Anche se il promo della puntata di oggi non ci svela nulla in merito, sappiamo che lei riceverà un video sul fidanzato e proprio per questo potrebbe scegliere di chiedere il falò di confronto. Alessandro Graziani intanto continua ad essere fra i grandi assenti sui social. Nessun post da fine luglio e zero possibilità quindi di sapere per lo meno che cosa stia facendo in questi giorni. Dopo aver fatto una passeggiata tranquilla a riscoprire i luoghi della Sardegna con Serena, sceglierà di fare un’altra esterna con lei? Oppure il Single preferirà regalare un po’ della sua assenza alla fidanzata, giusto per attirarla ancora una volta a sè?

