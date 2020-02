Alessandro Graziani/ Like di Serena Enardu al suo ex tentatore: Pago infuriato!

Alessandro Graziani, ex tentatore di Serena Enardu a Temptation Island, spunta al Grande Fratello Vip. Colpa di alcuni like che lei avrebbe messo a sue foto e, per di più, proprio poco prima di entrare nella Casa dove avrebbe ritrovato Pago. A svelare tutto in diretta è stato il fratello del cantante, Pedro Settembre. Alfonso Signorini ha infine mostrato il like in questione che non sarebbe l’unico. Nella foto, Alessandro e a petto nudo e spunta come primo proprio il like di Serena. La cosa proprio non piace a Pago che non ne fa mistero e, infatti, tra lui e Serena nasce un’accesa lite che vede al centro proprio l’ex tentatore.

Pago e Serena Enardu, lite per Alessandro Graziani!

Serena Enardu sbotta per il gesto di Pedro di portare a galla i like per mettere zizzania con Pago. “Ti deve dispiacere il cervello di una persona così che ha 50 anni e ti viene a dire che ho messo 2 like. Il cervello! – accusa, per poi aggiungere – Se avesse un caz*o di valore l’avrei messo un like? Lui è una bravissima persona, il problema non è stato lui ma io.” Così continua: “È proprio perché non c’è niente tra noi che ho messo un like. Ma sai quante fesserie ho visto io e ho taciuto? Ma io non le tiro fuori, a differenza di altre persone!” La situazione si riscalda e tra i due gli animi non sembrano affatto placarsi. Alessandro dirà la sua?

© RIPRODUZIONE RISERVATA