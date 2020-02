Pedro Settembre fratello di Pago/ Confronto? “Da quando è entrata Serena Enardu…”

Si chiama Pedro Settembre, è il fratello di Pago e questa sera potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020 per dire la sua. Sì, perché sono in molti, nella famiglia del cantante, a non aver gradito l’ingresso di Serena Enardu nel reality e il ritorno di fiamma che ne è seguito solo pochi minuti dopo. Proprio per questo, Pedro spera di poter parlare con suo fratello e risvegliarlo da quell’incanto che a molti continua a non andare giù: “vorrei avere mio fratello qui davanti, anzi vorrei incontrarlo faccia a faccia anche dentro la casa del GfVip – spiega in un’intervista concessa a Gabriele Parpiglia per Spy – Ne ho, anzi, ne abbiamo bisogno entrambi – aggiunge – Da quando la Enardu è entrata nel programma, in famiglia noi abbiamo perso tranquillità”. La presenza di Serena, secondo Pedro Settembre, sarebbe infatti un vero ostacolo per la serenità di Pago: “Ve lo assicuro io che sono sangue del suo sangue – dice suo fratello Pedro – sta perdendo se stesso”.

Pedro Settembre: “ho pensato al cuore di mio fratello Pago”

Pedro Settembre non nasconde di essere piuttosto contrariato dall’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ma non sarebbe il solo: “in famiglia – spiega il fratello del gieffino – quando è entrata la Enardu, abbiamo immediatamente pensato al cuore di Pago. Mia madre Maria Rosaria, mia sorella Nunzia e io conosciamo nostro fratello e la sua purezza, la sua bontà. Ma sappiamo che, proprio per questo, in una situazione ‘rinchiusa’, come quella del Gfvip, si può perdere la lucidità”. Inoltre, la presenza della sua ex potrebbe contribuire a spingere Pago a fare un passo indietro rispetto alle scelte formulate fino a qualche settimana fa: “sappiamo che l’ingresso di Serena non corrispondeva a una vera felicità per Pago – dice suo fratello Pedro – Serena pensa solo alla sua di felicità, non a quella di mio fratello. Questo lo traduco con la parola: egoismo”.

Pedro Settembre: “Sento la necessità di guardare mio fratello Pago in faccia e…”

Messo alle strette dall’ingresso di Serena Enardu, ma soprattutto dalla scelta di suo fratello di riallacciare i rapporto con lei, Pedro Settembre spera di poter parlare al più presto con Pago. Spera di distoglierlo dal suo intento, di fargli capire che la sua scelta non è de tutto corretta; spera di poterlo riportare lungo quel cammino che aveva intrapreso poco prima che la sua ex, dopo avergli stravolto la vita, ripiombasse nella sua esistenza. “Sento la necessità di guardare mio fratello in faccia – dice Pedro Settembre in un’intervista concessa al settimanale Spy – In queste settimane – aggiunge il fratello del gieffino – troppe volte ho fermato le mani per non esprimere il nostro malessere sui social, ma voglio vedere Pago per dirgli di viversi questa avventura nel reality, unica, bellissima. Sì, e di farlo da solo. Pago – conclude Pedro Settembre – non deve essere solo ‘quello dei reality e di Serena’”.



