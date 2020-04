Alessandro Graziani/ “Sono sudato all’idea di vederti..” (Uomini e donne)

Pubblicità

ALESSANDRO GRAZIANI CORTEGGIA GIOVANNA ABATE NEL NUOVO UOMINI E DONNE

Alessandro Graziani finalmente torna al cospetto della sua Giovanna Abate per un incontro molto romantico che oggi sarà al centro della nuova puntata di Uomini e donne. Secondo le anticipazioni video pubblicate oggi sembra che Gemma Galgani lascerà il posto alla tronista del trono classico che avrà modo di chattare con i nuovi corteggiatori ma, soprattutto, di rivedere Sammy Hassan e Alessandro Graziani con due approcci davvero molto diversi. Mentre il primo ammetterà di non voler mentire e che, quindi, non si sente di dirle di averla pensata tutti i giorni in questo periodo, il secondo, invece, si dice emozionato e molto sudato: “Da un’ora sudo in attesa di vederti”, Alessandro poi si gira dall’altro lato, si guarda in giro, mostrando il suo vero impaccio ritrovandosi faccia a faccia con Giovanna Abate che, dal canto suo, è costretta a legarsi i capelli per il “caldo”.

L’ULTIMA ESTERNA CON ALESSANDRO GRAZIANI E L’EMOZIONE DELL’INCONTRO

Alessandro Graziani avrà modo di parlare con Giovanna Abate in collegamento a Uomini e donne ma è certo che non sarà l’unico a corteggiare la tronista che da oggi potrà avere anche le sue chat proprio come Gemma Galgani. Maria de Filippi manderà in onda le loro ultime esterne, registrate prima della fine del programma per l’emergenza Coronavirus, e i fan possono notare come i due erano entrati molto in sintonia prima dello stop. I due sono andati in giro per negozi, poi si sono ritirati in spiaggia dove hanno passato il pomeriggio per bere qualcosa. Ad un certo punto lui la tira verso di sé ma non si capisce bene se arriveranno a baciarsi oppure no, il resto lo scopriremo oggi pomeriggio.



