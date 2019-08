ALESSANDRO GRECO/ “Miss Italia? Mia moglie Beatrice Bocci la reginetta più bella”

Che sia soltanto un caso che il ritorno di Alessandro Greco alla guida di un programma in Rai sia Miss Italia? Guardando la storia personale del presentatore reso celebre da “Furore” si potrebbe dire che forse il destino c’ha messo uno zampino. Sì, perché da 22 anni Alessandro Greco è legato sentimentalmente proprio ad una ex partecipante del concorso di bellezza più celebre della Penisola. Si tratta della moglie Beatrice Bocci, ex miss Toscana e seconda a Miss Italia nel 1994. Intervistato da “Libero”, alessandro Greco spiega: “Proprio oggi (ieri, ndr) sono 22 anni che sto con una miss. Ho rubato a Miss Italia la reginetta più bella. La miss delle miss…”. Parole al miele da parte del conduttore, che con la conduzione di Miss Italia sembra chiudere un cerchio, a questo punto non soltanto professionale ma anche personale.

ALESSANDRO GRECO

Si può dire però che quella con Beatrice Bocci non sia l’unica storia d’amore che vede coinvolto Alessandro Greco. Nessun tradimento, attenzione, piuttosto il riferimento è al suo rapporto con “mamma Rai”. Nell’intervista concessa a Libero, Greco spiega:”Nelle coppie non è mai colpa di uno o dell’altro quando la situazione non è delle migliori. Ed è vero la mia storia con la Rai è una lunga, e a volte discontinua, storia d’amore, come canta Gino Paoli. Ma ho deciso di dedicare anche un’altra canzone per spiegare meglio la nostra situazione. Durante la finale di Miss Italia canterò “Se stiamo insieme” di Cocciante. Il passaggio “se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera” è un messaggio che dedico a me e all’azienda”. Difficile trovare brano migliore…

