Alessandro Haber/ Il bacio con Monica Bellucci il suo pass per il 2020 (Domenica In)

Alessandro Haber, ospite a Domenica In, è una delle rivelazioni che ci ha regalato il 2019: anche se i fan che conoscono da tempo hanno trovato una conferma nella sua presenza in Maledetti amici miei, per tutti i telespettatori ancora ignari delle sue abilità, non c’è stata altra che tanta sorpresa. Anche per i baci ottenuti sul palcoscenico, fra cui l’ultimo di Monica Bellucci, per non parlare degli sketch e dei monologhi. Eppure l’attore bolognese a volte ha spinto anche alcuni ad inarcare il sopracciglio, come dimostra l’ormai conosciuto caso Haber per via delle frasi sessiste che l’artista ha pronunciato durante l’ultima edizione del festival di Castellinaria, a Bellinzona. “Problematico, per non dire francamente inopportuno per un’autorità politica, intervenire su decisione prese o tentare di influenzare scelte operate da enti con funzioni culturali e artistiche”, ha detto in una nota il Municipio, come sottolinea La Regione, pur non rinunciando “a stigmatizzare, come detto, il comportamento di Alessandro Haber e prendendo atto della condanna e delle spiegazioni fornite dagli organizzatori del Festival”. Insomma qualcuno proprio non l’ha mandata giù e non ha esitato a puntare il dito contro l’attore, che nella stessa occasione ha ritirato il premio alla carriera. ‘Vittima’ di tutto, a detta del portale, non solo la conduttrice Moira Bubola, diventata in quel contesto la preda di una dimostrazione pratica di Haber, circa il suo metodo. Non contendo del silenzio fra i presenti, l’attore avrebbe tentato poi il tutto per tutto, assicurando al pubblico che la presentatrice più tardi gli avrebbe fatto qualcosa. Ricevendo tuttavia anche dalla signora Bubola, sembra, un chiaro “Se lo può scordare”.

Alessandro Haber, il punto di Paolo Fox sul Capricorno

Alessandro Haber è un Capricorno: non ci sono dubbi sul suo segno Zodiacale, visto che l’attore è nato il 19 gennaio del ’47. Oggi, 29 dicembre 2019, sarà inoltre fra gli ospiti presenti a Domenica In e potrà ricevere in via diretta le previsioni astrologiche di Paolo Fox. Grazie alle varie Rubriche del noto volto del piccolo schermo, sappiamo già qualche anticipazione su quanto accadrà al Capricorno nel 2020. Su Dipiu, Fox ci svela che nei primi mesi del nuovo anno, alcuni nati del segno potranno puntare all’Amore, anche se qualcuno in particolare potrebbe ricevere risultati vincenti nel Lavoro. A giugno Marte in aspetto interessante regalerà qualche opportunità in più per Soldi e fortuna, ma anche per la vita di coppia, che riuscirà a vivere una stagione primaverile molto intrigante. Sul Corriere della Sera, l’astrologo approfondisce alcuni dettagli delle sue previsioni: “Il Capricorno vuole cambiare tutto, ripartire da zero, e il 2020 sarà un anno costruttivo: chi deve ampliare o sviluppare un’attività, approfitti del nuovo transito di Saturno nel segno. Scelte epocali in amore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA