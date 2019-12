Paolo Fox vs Giancarlo Magalli/ Frecciatine a Domenica In “Forse non mi vedrete più…”

PAOLO FOX E GIANCARLO MAGALLI: FRECCIATINE A DOMENICA IN

Paolo Fox e Giancarlo Magalli di nuovo insieme: e non mancano le frecciatine reciproche tra il popolare astrologo e il conduttore tv. Questa volta teatro dei nuovi punzecchiamenti è stato lo studio di Domenica In, dove Paolo Fox è stato chiamato a fornire l’oroscopo segno per segno per il 2020 in partenza tra pochi giorni. I due non sono nuovi a bisticci in diretta tv, sebbene abbiano alle spalle numerosi anni di lavoro insieme. Anche in questa circostanza si sono punzecchiati sin dall’apertura del programma. Le previsioni per il segno del Cancro, proprio quello di Magalli, hanno aperto l’oroscopo 2020 realizzato da Paolo Fox. E proprio l’astrologo ha colto l’occasione per ribadire quanto questo segno sia particolarmente permaloso al punto da dare spesso la colpa agli altri. Frecciatina diretta al conduttore de I Fatti Vostri o semplice coincidenza? Magalli ha colto la provocazione e replicato a tono, puntando sull’ironia e rimproverando Fox di mettere sempre il Cancro all’ultimo posto. Ed ecco che l’astrologo ha confermato quanto detto poco prima, ovvero la tendenza del segno (o semplicemente di Magalli?) a dare la colpa agli altri e in questo caso a lui, quando invece tutto dipende dalle Stelle. Durante le previsioni del segno si sono susseguite altre frecciatine, fino alla chiosa piuttosto eloquente. Paolo Fox, sul finale, ha rivelato per il Cancro che a fine anno molti dei nati sotto questo segno potranno realizzare un desiderio. Ed ecco servita l’ennesima provocazione al conduttore: “Magari non vedrete più il vostro astrologo preferito in televisione”.

