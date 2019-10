Alessandro Haber/ “Maledetti amici miei è anche un modo per ritrovarsi”

Alessandro Haber tra i grandi protagonisti di Maledetti amici miei, show in onda da questa sera su Rai 2. L’attore condividerà il palco insieme agli amici di una vita: da Giovanni Veronesi a Rocco Papaleo, passando per Sergio Rubini e Max Tortora. Reduce dall’interpretazione ne Il signor Diavolo, ultima fatica di Pupi Avati, l’attore bolognese si è detto felice della nuova esperienza: «Io credo molto nell’amicizia, ma visto che loro sono amici veri e li vedo davvero raramenti per gli impegni tra cinema e teatro, questo è anche un modo per ritrovarsi. Mi piace molto stare insieme a loro, mi piace anche essere preso in giro: l’amicizia è anche questo». Uno show del tutto nuovo, voluto fortemente dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero, che terrà compagni agli italiani per sette serate: le risate sono assicurate e Haber è pronto a mettersi in gioco con gli amici di una vita…

ALESSANDRO HABER, MALEDETTI AMICI MIEI

Premiato come Migliore attore protagonista per La vera vita di Antonio H. ai Nastri d’argento 1995, Alessandro Haber vanta un grande legame con il regista Giovanni Veronesi – ha recitato nel suo ultimo film Moschettieri del re – La penultima missione – e di questa amicizia ne ha parlato quest’ultimo in una lunga intervista ai microfoni di Vanity Fair: «Avevo quindici anni in meno e per l’età ebbe subito un moto di invidia presto trasformato in amicizia vera. Da allora non ci siamo più mollati, Haber è una delle poche persone che ho voglia di vedere anche se ho 40 di febbre. Com’era allora Haber? Beveva e forse all’epoca ancora si drogava». E, come evidenziato da Veronesi, quest’ultimo aspetto sarà fatto notare nel corso dello spettacolo: «Glielo faccio notare invece. E lui risponde: “Anche tu”. Allora ribatto: “Io no”, e lui affonda il colpo: “Tu no, ma loro sì”. D’altra parte Haber ha una certa età e ormai sopporta ogni cosa. Tra di noi è il più vicino a morire e non perdiamo occasione per farglielo notare. Al pubblico mostriamo anche un trailer del suo funerale. Un trailer in cui non ne parliamo mai come artista, ma sempre come uomo, padre irreprensibile, persona generosa, custode della casa».

