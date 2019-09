Giovanni Veronesi/ “Maledetti amici miei è folle. Figli? Non ho la vocazione”

Sergio Rubini, Alessandro Haber, Margherita Buy, Rocco Papaleo e Max Tortora saranno i grandi protagonisti di Maledetti amici miei, nuovo show di Giovanni Veronesi in onda da giovedì 3 ottobre su Raidue. Sette puntate all’insegna del divertimento e della risata, con il titolo che si rifa al celebre film di Mario Monicelli del 1975. Intervistato da Vanity Fair, il regista ha spiegato: «Quanto si improvviserà? Non ha idea della follia. Nessuno sa cosa faccia esattamente l’altro e ogni sera va sul palco un’intenzione diversa. Non abbiamo un copione dello spettacolo perché semplicemente il copione non esiste». Uno spettacolo innovativo, in programma su Rai 2 per sette serate, e non mancheranno polemiche: «Ci diciamo qualunque cosa. Abbiamo messo in mezzo le famiglie, messo a rischio i nostri rapporti, persino vilipeso, con un gusto un po’ gotico, la memoria delle nostre mamme, che essendo tutte morte non potranno rivalersi. Ma se non stiamo attenti, qualcun altro ci querelerà. Facciamo nomi e cognomi, raccontiamo fatti veri con un’attitudine da Banda Bassotti».

GIOVANNI VERONESI: “FIGLI? NON HO LA VOCAZIONE”

Come raccontato a Malcom Pagani, Giovanni Veronesi non è più solo il regista: anche lui si metterà in scena in Maledetti amici miei e, nonostante il rischio di prestare il fianco ai compagni di avventura, «alla fine l’unica cosa che conti davvero è l’amicizia e, superati i cinquant’anni, il calcolo è presto fatto». Ai microfoni di Vanity Fair Giovanni Veronesi ha anche parlato di vita privata e del fatto che non abbia figli: «In compenso Sandro ne ha 5. Che devo dirle? Non me lo sono mai confessato, ma se non li ho avuti significa che non li ho voluti. Se desideri un figlio, lo fai. Non ho la vocazione e nuoto in questa ingenuità un po’ infantile, questa ambizione: rimanere sempre come mi ricordo di essere stato». E il regista si dice felice: «Molto più di dieci anni fa. Ho deciso di fare solo quello che mi va. Per il resto, provo a rimanere incosciente, più che posso. Se ce la faccio? Mi pare di sì e anche senza grande sforzo».

