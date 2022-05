Alessandro Iannoni/ Innamorato si ma non di Maria Laura De Vitis ma di mamma Carmen di Pietro

Le avventure di Alessandro Iannoni e di sua madre Carmen di Pietro hanno affascinato tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi 2022, per via della loro simpatia e dei comportamenti eccessivamente gelosi della madre nei confronti di suo figlio e di tutte le ragazze che durante la loro permanenza sull’Isola si sono avvicinate al ragazzo.

Alessandro Iannoni beccato a mangiare di nascosto: rischia grosso?/ Alvin: "possono arrivare sanzioni"

Dopo qualche settimana da naufrago Alessandro Iannoni ha deciso di intraprendere un percorso di emancipazione da sua mamma iniziando a rivendicare la sua indipendenza a partire dal luogo in cui dormire fino ad arrivare alla volontà di provarci spudoratamente con qualche naufraga, nonostante le parole di sua mamma.

Alessandro Iannoni frena su Maria Laura De Vitis

Alessandro Iannoni ha iniziato subito ad approfondire la conoscenza con Maria Laura De Vitis che ha dovuto superare il giudizio severo di Carmen Di Pietro ed è riuscita a conquistare una cena romantica e tre notti in una capanna con il ragazzo. Nonostante questi passi avanti, Alessandro è ancora incerto sulla sincerità della ragazza e ha ammesso pubblicamente di essere dubbioso sul suo comportamento.

Edoardo e Cloe volano a L'Isola dei Famosi 2022/ Sorpresa per Alessandro e Estefania in arrivo!

Durante la scorsa puntata del reality di Canale 5 Alessandro ha ammesso alla De Vitis: “Te lo dico col cuore in mano, non mi è scattata quella cosa. Un pensiero te lo fai di una ragazza, così dentro di te emotivamente. Se ti scatta qualcosa in più, quello step successivo. Per adesso no”. Le parole del ragazzo sono state indubbiamente una fonte di felicità per Carmen Di Pietro che vorrebbe rimanere l’unica donna per suo figlio.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Iannoni, due di picche a Maria Laura all'Isola/ Carmen esulta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA