Alessandro Iannoni, L’Isola dei Famosi 2022/ Il pubblico pronto a scaricare Carmen Di Pietro per salvare lui

Alessandro Iannoni, L’Isola dei Famosi 2022: tensione con la mamma Carmen di Pietro

L’Isola dei Famosi 2022 per Alessandro Iannoni si sta trasformando in un incubo da cui fuggire. La presenza della mamma Carmen lo sta facendo innervosire. i naufraghi adorano il ragazzo, perché al contrario della Di Pietro è molto calmo, educato e rispettoso. Purtroppo alcuni atteggiamenti della madre non vengono tollerati nemmeno dal buon Alessandro che non perde occasione per rimproverare la showgirl o scusarsi per il suo comportamento a volte fuori dalle righe. In puntata Ilary ha affrontato questo problema, purtroppo il rapporto tra figlio e madre non è sempre idilliaco. Alessandro si è lamentato di non poter vivere la sua esperienza in libertà perchè la madre è gelosa.

Il fattore gelosia della madre blocca le dinamiche di Alessandro Iannoni

La gelosia è un problema che primeggia in questa coppia dell’Isola dei Famosi. Carmen vorrebbe tenere lontano Alessandro Iannoni dalle naufraghe, secondo il suo punto di vista, il figlio è troppo giovane per correre dietro a loro, dall’altra parte Alessandro non accetta che la madre metta in mostra le sua abbondanze. la lite furibonda è cominciata perchè Carmen si è messa in testa il reggiseno. Il gesto ha mandato su tutte le furie il ragazzo che ha rimesso sulla retta via la madre. Carmen si è lamentata replicando al figlio di stare su un’isola non in un convento, ma quello che infastidisce il ragazzo è il look estroso della madre, la vorrebbe più coperta.

Alessandro Iannoni: il pubblico lo sostiene e scarica la madre

Il pubblico si sta innamorando di questo ragazzo, e si diverte ad assistere ai siparietti madre-figlio. Ad alcuni fa pure tenerezza, perchè Carmen Di Pietro lo tratta come se fosse un bambino senza accorgersi che il figlio Alessandro Iannoni è cresciuto e dovrebbe lasciargli il suo spazio. Purtroppo il comportamento di Carmen all’Isola dei Famosi 2022 sta penalizzando Alessandro che per la seconda volta è finito al televoto. Questa settimana lo scontro è difficile, l’altra coppia è Antonio-Floriana e non è detto che riesca di nuovo a superare il giudizio del pubblico. In molti sperano che la coppia venga eliminata e trasferita a Playa Sgamada, così la coppia Alessandro-Carmen potrà sciogliersi e il ragazzo potrà concorrere da solo.

