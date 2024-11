Giuseppe Iannoni, chi è l’ex marito di Carmen di Pietro e il papà di Alessandro e Carmelina

La storia d’amore più importante vissuta da Carmen Di Pietro è senza dubbio quella con l’ex marito Giuseppe Iannoni, con cui è stata legata per la bellezza di sedici anni, dal 2000 al 2016. Insieme hanno costruito la famiglia tanto attesa e desiderata, con la nascita di due splendidi figli: il maschio Alessandro, con cui ha partecipato all’Isola dei Famosi, la femmina Carmelina.

Non è mai stato del tutto chiarito perché la relazione tra Carmen e Giuseppe sia giunta al termine, ma pare ci siano state delle forti divergenze sul futuro e che si siano lasciati di comune accordo. “Abbiamo avuto delle incomprensioni con Giuseppe, ma adesso con lui c’è un rapporto bellissimo”, assicura Carmen di Pietro. Per quanto riguarda i figli, pare Carmen avesse scelto il nome Alessandro per onorare il primo marito Paternostro.

Dall’ex marito Giuseppe Iannoni al flirt con Matteo Alessandroni: un tuffo nella vita sentimentale di Carmen

Conclusasi la storia d’amore con Giuseppe Iannoni, Carmen di Pietro è rimasta single a lungo. Per un certo periodo però il suo nome è stato accostato a quello di Matteo Alessandroni, con cui però non ci sarebbe stato più di un flirt. “Per me era un flirt durato due mesi”, ha ribadito la showgirl in una intervista. Il giovane personal trainer, dal canto suo, sostiene che la Di Pietro volesse riprendere slancio in termini di visibilità con una nuova relazione.

“Questo signore i è permesso di dire che non mi conosceva neanche. Doveva entrare in un programma televisivo e, quando è uscita la copertina, si è risentito. Non voglio più parlare di lui”, la chiusura tranchant di Carmen.