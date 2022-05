Alessandro Iannoni piange per la lettera del padre/ “Non gli dico mai…”

Alessandro Iannoni piange all’Isola dei Famosi 2022

La nostalgia di casa comincia ad assalire i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 che, a distanza di due mesi dall’inizio dell’avventura in Honduras, non trattengono le lacrime nel momento in cui arriva un segnale dalla propria famiglia. Se Guendalina Tavassi, nella scorsa puntata, dopo aver accettato di tagliare i capelli, ha potuto riabbraccia il fidanzato Federico Perna, altri naufraghi, hanno ricevuto una lettera dai propri parenti. Alessandro Iannoni che sta vivendo l’avventura da naufrago con mamma Carmen Di Pietro, ha ricevuto la lettera dal padre.

Alessandro Iannoni/ Scoppierà l'amore con Mercedesz Henger all'Isola? La mamma Eva Henger...

Nel leggere le parole che gli ha scritto Giuseppe Iannoni, questo il nome del padre ed ex compagno di Carmen Russo, Alessandro non ha trattenuto le lacrime trovando conforto in Nicolas Vaporidis che ha provato a confortarlo.

Le parole di Alessandro Iannoni dopo la lettera del padre

Nel daytime dell’Isola dei Famosi 2022, Alessandro Iannoni non trattiene le lacrime apprezzando la lettera che gli ha inviato il padre. “Con papà ho un rapporto un po’ particolare perchè lo vedo meno di mamma. Non gli dico mai quello che penso. Ci diciamo raramente un ti voglio bene. Leggendo le sue parole, in particolare in cui dice che non mollo mai e che gli manco come l’aria, mi sono emozionato”, confessa alle telecamere del reality show.

Alessandro e Edoardo, l'elastico si stacca e colpisce le 'parti basse' di.../ Gaffe all'Isola dei famosi

Raggiunto da Nicolas Vaporidis, Alessandro ha fatto leggere la lettera all’attore che ha poi provato a rassicurarlo e fargli capire di dover prendere il meglio dall’avventura sull’Isola. “Ti dovrebbe dare la forza. Ti smuove qualcosa dentro. Prendi tutto quello che pui da quest’esperienza, anche a livello umano”, dice l’attore che, di fronte alla voglia d’isolarsi di Alessandro, l’ha portato in un posto particolare dell’Isola. “L’ho portato con me in un posto che, per me, è un posto privato”.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Iannoni stregato da Fabrizia Santarelli/ "E' tanta roba…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA