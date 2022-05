Federico Perna in Honduras per Guendalina Tavassi/ Lei: “Ha il profumo di Mercedesz!”

Grande sorpresa per Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi. La naufraga ha incontrato il suo fidanzato Federico Perna proprio in Honduras, dove è volato solo per poterla abbracciare qualche istante. Per poterlo incontrare, Guendalina ha però dovuto pagare un caro e amaro pegno: tagliarsi i capelli. Un vero e proprio dramma per la naufraga che ha dichiarato di avere il terrore del parrucchiere. Quando, poi, il parrucchiere è il fratello Edoardo Tavassi, la paura raddoppia, d’altronde il risultato del taglio è stato non poco preoccupante. A malincuore, Guendalina ha accettato di affrontare il taglio dei capelli ed è così che dal cielo è arrivato un elicottero con il suo ‘cuore’: il fidanzato Federico.

Dopo essersi tuffato, l’ha raggiunta e ha potuto riabbracciare. Il momento di grande gioia misto a passione si è però interrotto quando Guendalina ha notato un dettaglio particolare: “Ma hai lo stesso profumo di Mercedesz Henger!”, ha detto al fidanzato. La frase non è passata inosservata e ha scatenato l’ilarità di Ilary Blasi e degli opinionisti che hanno così concluso stuzzicandola: “Chiediti perché allora!”

