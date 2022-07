Alessandro Iannoni “scappa” da Carmen Di Pietro/ Chiede “asilo politico” a Nicolas Vaporidis

Alessandro Iannoni: le amicizie nate sull’Isola dei Famosi

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, è stato una delle rivelazioni dell’Isola dei Famosi 2022. Il figlio della showgirl è rimasto sull’Isola per 64 giorni, fino al 23 maggio 2022: a seguito all’allungamento del programma, Alessandro ha deciso di ritirarsi dal gioco per tornare a studiare all’Università: “D’ora in poi per motivi scolastici e di studio è un grosso problema continuare questa esperienza”, aveva annunciato in Honduras. Durante il reality Iannoni ha legato sopratutto con Edoardo Tavassi, che ha definito “il suo migliore amico”, e con Nicolas Vaporidis, il vincitore della sedicesima edizione del reality show. A inizio luglio, poco dopo la finale dell’Isola, Alessandro, Edoardo, Nicolas e Carmen Di Pietro si sono ritrovati a Roma per una cena tra amici, come hanno documentato sui social.

Alessandro Iannoni: vola a Londra da Nicolas Vaporidis

Questa mattina presto Alessandro Iannoni ha pubblicato una storia su Instagram in cui corre per le scale con una valigia in mano: “Scappo”, ha scritto il figlio di Carmen Di Pietro. Poi ha rivelato di essere all’Aeroporto di Fiumicino: “Metto i video in aeroporto, ma non dico dove vado. Sto andando a trovare una persona che conoscete, un naufrago che ha fatto un bel percorso…”, ha detto Alessandro prima di svelare di essere diretto a Londra da Nicolas Vaporidis. Sull’Isola l’attore aveva consolato il giovane in un momento di sconforto. Durante la sua permanenza in Honduras Alessandro aveva ricevuto una lettera dal padre Giuseppe Iannoni: vedendo il ragazzo in lacrime, Vaporidis si era avvicinato e gli aveva chiesto di poter leggere la lettera, per poi cominciare a consolarlo.

