Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro e l’ex marito Giuseppe Iannoni. Con il ragazzo, la showgirl ha partecipato all’Isola dei famosi, in una delle ultime edizioni, mettendo in evidenza tutte le contraddizioni del loro rapporto. Mamma Carmen, infatti, non ha mai fatto mistero di essere molto gelosa e possessiva nei suoi confronti, creando spesso situazioni di imbarazzo per Alessandro. “Mia mamma è un po’ matta e non la puoi cambiare. E’ una madre apprensiva, non lo fa di proposito”, ha spiegato il giovane di casa di Pietro.

Con sua madre Alessandro Iannoni è molto generoso e comprensivo, malgrado le pressioni a volte esasperanti. Basti pensare all’Isola dei famosi, quando mamma Carmen non perdeva di vista un solo minuto il suo Alessandro, creando siparietti tragicomici. “Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza. Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare”, ha detto Alessandro in una curiosa intervista a Oggi.

L’aneddoto di Alessandro Iannoni: “Sono stato lasciato per mamma, ma…”

“Mi chiamava quando ero con Bea e poi mi diceva ‘dai, non fare il bambino cattivo con mamma’. Dopo un po’ di volte, Beatrice mi ha lasciato”, l’aneddoto raccontato da Alessandro Iannoni. Malgrado a volte mamma Carmen sia risultata un po’ troppo invadente nei suoi confronti, il ragazzo non si dispera e ‘perdona’ ogni sbavatura della madre.

“Sono abituato e non ci patisco […] Mi fido di lei e poi so che è in buona fede”. Come dicevamo il ventiduenne e la quasi sessantenne hanno partecipato ad una delle ultime edizioni dell’Isola dei Famosi, dove hanno regalato gag spassose a non finire. Per molti utenti, effettivamente, mamma Carmen è alquanto esagerata nel voler controllare a tutti i costi la vita di suo figlio; per altri è semplicemente un po’ troppo apprensiva, ma comunque piena d’amore e in buona fede.

