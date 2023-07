Alessandro Maja, il figlio Nicolò: “Mi chiedo perché abbia distrutto la nostra famiglia”/ “Il perdono…”

Alessandro Maja è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la moglie e la figlia, un anno fa, e aver tentato di togliere la vita anche al figlio maggiore, Nicolò. Il 24enne, però, è riuscito a sopravvivere ai colpi violenti del padre e dopo mesi di coma, ha riaperto gli occhi. Il calvario, per lui, durerà in eterno, e non sarà solamente un dolore fisico a ricordargli ogni giorno della follia dell’uomo che più avrebbe dovuto amarlo al mondo: faranno più male le assenze della mamma e della sorella, che non ci sono più. A Repubblica, il giovane ha parlato della sentenza: “È giusto così, mi aspettavo quello che è stato deciso. Penso che sia anche il minimo per quello che ha fatto”.

Al momento della lettura del verdetto, Nicolò racconta di aver pensato “a mia madre e a mia sorella”. Gli sguardi dei due si sono incrociati: “Gli ho fatto vedere la maglietta coi loro volti e lui ha mandato un bacio. Ma non so se era riferito a me o a mia madre e mia sorella”, rivela. Nonostante il dolore, “Vorrei incontrarlo per capire, per chiedergli perché l’ha fatto, perché ha deciso di distruggere la nostra famiglia”, spiega il 24enne.

Alessandro Maja, il figlio: “Mi sento liberato”